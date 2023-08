Calciomercato: dalla Bundesliga alla Serie A, svolta per il mercato dell’Inter

Il calciomercato non smette di sorprendere ed ora la svolta per il mercato dell’Inter arriva direttamente dalla Bundesliga. Si tratta di una vera e propria sorpresa, come tante ne ha fin qui regalato questo mercato a livello internazionale. La trattativa è ben avviata e può permettere a tutti di esultare.

E’ stata una sessione di mercato senza ombra di dubbio particolare per l’Inter, che ha dovuto fare i conti con alcuni addii pesanti e con una situazione economica non delle migliori. Per usare un eufemismo. A pochi giorni dall’inizio del campionato, però, alla rosa mancano ancora alcuni innesti che servono come il pane a Simone Inzaghi. In tal senso arriva una svolta improvvisa grazie ad un colpo messo a segno dalla Bundesliga, con un profilo subito pronto per il calcio italiano. Ed ora i tifosi possono esultare visto che sta per essere colmata una lacuna che spaventava tutti.

Calciomercato, colpo dalla Bundesliga

Come è noto, all’Inter mancano ancora un portiere da collocare alle spalle dell’esperto Sommer ed un centravanti. Arenate le trattative per i vari Lukaku, Balogun e Wahi, i nerazzurri non si sono fatti trovare impreparati. La strada sembrava in salita, ma è in arrivo una svolta che ormai in pochi si aspettavano ancora.

Stando a quanto riportato da vari media, infatti, il Bologna si sta guardando attorno in cerca di un possibile erede della sua stella Marko Arnautovic, priorità proprio dei nerazzurri. Il profilo individuato risponde al nome di Roland Sallai, che nonostante i suoi 26 anni ha già alle sue spalle una esperienza molto importante. Attualmente in forza al Friburgo, non vedrebbe di cattivo occhio un approdo in un campionato come quello italiano che da sempre ha un certo fascino. Con questa operazione, i felsinei darebbero il via libera all’addio di Arnautovic, permettendogli di fare quel salto di qualità che lui agogna per la sua carriera.

Arnautovic all’Inter, Bologna trova il sostituto

Come è noto, il Bologna valuta l’austriaco 10 milioni di euro e la sua priorità è l’Inter, dal momento che gli darebbe la possibilità di disputare anche la prossima edizione della UEFA Champions League. Oltre ai nerazzurri, però, sulle sue tracce c’è anche la Roma di José Mourinho, che l’ex Werder Brema ha già incontrato nella sua carriera, proprio nella sua prima parentesi interista.