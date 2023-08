Mbappé al Real Madrid, l’annuncio a sorpresa di Carlo Ancelotti

Il fuoriclasse francese, non convocato da Luis Enrique per la prima di campionato, continua ad essere associato al club merengue

Qualcuno è convinto che magari proprio l’ultimo giorno di mercato, con un colpo di teatro tipico del personaggio e della sua storia, il fenomenale attaccante sarà annunciato dal Real Madrid. Del resto la storia di Florentino Perez parla per lui: Ronaldo il Fenomeno, Zinedine Zidane e Ricardo Kakà furono i grandi colpi nel suo primo mandato. Vinicius Jr., Rodrygo e Bellingham, solo per citarne alcuni, quelli messi a segno nella sua seconda avventura da presidente del club più titolato della storia. Arrivare a Kylian Mbappé, con tutta la situazione che lo stesso giocatore ha creato a Parigi, non sembra certo impossibile.

In realtà, relativamente alla possibilità di ingaggiare il francese già in questa finestra di mercato, la missione rischia di essere troppo ambiziosa anche per uno come lui. Il patron del PSG Nasser Al-Khelaifi ha alzato davvero un muro per impedire che il fuoriclasse decida per conto proprio con chi e dove giocare. E soprattutto quando.

L’annuncio di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo giugno ha scatenato una guerra tra calciatore e club che ha anche prodotto, tra le altre cose, la rimozione della gigantografia di Kylian da una delle facciate del Parco dei Principi nonchè il ritiro, forse temporaneo, delle magliette col suo nome dagli store ufficiali. Fino ad arrivare alla recentissima decisione forte di Luis Enrique di non convocarlo per il primo match di Ligue 1. La situazione è assolutamente esplosiva: secondo qualcuno mancherebbe davvero poco all’annuncio di Mbappé al Real Madrid.

Real Madrid-Mbappé, parla Carlo Ancelotti

Alla vigilia dell’esordio in Liga contro l’Athletic Club, il tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti ha voluto fare chiarezza sulla questione intervenendo in conferenza stampa. Parole apparentemente nette quelle pronunciate dall’allenatore nativo di Reggiolo. “Nel precampionato abbiamo segnato tanti gol e creato molte occasioni, il problema è stato a livello difensivo. Non credo ci saranno innesti nella rosa, sono soddisfatto di quello che ho. Joselu è molto bravo in area e Brahim tra le linee può dare molte soluzioni“, ha detto Re Carlo.

Stando alle frasi pronunciate in conferenza stampa dunque, non ci saranno colpi di scena da qui alla fine delle contrattazioni. Mbappé nel prossimo giugno si accorderà quasi certamente con le Merengues – a meno di un’altra offerta ‘scandalosa’ avanzata dai club arabi, che già si sono visti rifiutare una prima proposta- . Bisognerà dunque attendere per l’ennesim colpo ‘galactico’ del mai sazio Florentino.