Ultim’ora Valentino Rossi, addio vicinissimo: la notizia scuote i tifosi

Brutte notizie per i tifosi di Valentino Rossi: l’addio è ormai vicinissimo, nessuno lo avrebbe mai immaginato

Un’altra notizia incredibile ha sconvolto il mondo dei motori, e in particolare quello delle due ruote. I tifosi sono rimasti senza parole. Si prospetta infatti un altro addio clamoroso nel Motomondiale. Un addio che coinvolge direttamente anche Valentino Rossi, il campionissimo rimasto nel cuore degli appassionati, uno dei motociclisti più amati di tutti i tempi.

Era il 2021 quando il Dottore decise di appendere definitivamente il casco al chiodo. Almeno per quanto riguarda la MotoGP e la sua carriera agonistica all’interno del Motomondiale. Quasi due anni dopo, però, Vale è rimasto ancora il punto di riferimento per moltissimi appassionati, grazie anche al fatto che non ha voluto tagliare il cordone ombelicale da quello che rimane il suo mondo.

Da anni ormai Rossi è infatti anche un importante dirigente, fondatore e proprietario, dal 2014, del team VR46, approdato dal 2021 in MotoGP, dopo essersi dedicato inizialmente solo alla Moto3 e alla Moto2. Un team legato alla VR46 Riders Academhy, il progetto del Dottore per formare i nuovi talenti del motociclismo, lo stesso che ha lanciato campioni come Pecco Bagnaia, ma anche Franco Morbidelli e Luca Marini. E proprio uno dei ‘discepoli’ di Rossi potrebbe essere a breve protagonista di uno strappo incredibile, in grado di lasciare senza parole tutti i suoi tifosi.

Valentino Rossi, altro addio in MotoGP: i tifosi sono sconvolti

Protagonista di questa vicenda è Marco Bezzecchi, pilota riminese che sta stupendo tutti in questa stagione e che, grazie a risultati sorprendenti, coltiva anche incredibili ambizioni di strappare il titolo a Bagnaia. Il suo futuro sembra scritto: il prossimo anno potrebbe avere tra le mani una Ducati ufficiale. Per guidarla, però, dovrà ‘divorziare’ dal team VR46.

La situazione è comunque in divenire. Stando a quanto riferito da Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati, Marco avrebbe manifestato l’intenzione di restare con il suo team. Anche perché al momento di Ducati ufficiali libere non ce ne sono. Se però Zarco dovesse passare alla Honda, che lo ha contattato ufficialmente in questi giorni, per Bezzecchi si libererebbe un intrigante posto nel team Pramac.

A quel punto starebbe a lui la scelta. O restare ancora in orbita Rossi per crescere e confermare il suo potenziale, in attesa magari che anche il VR46 possa ottenere una moto ufficiale, già più volte chiesta a Ducati, ma fino a questo momento invano. Oppure dire addio al suo idolo per fare un ulteriore salto di qualità nella sua carriera.

Una scelta per nulla semplice e che in ogni caso potrebbe costare caro. Ma con un talento come quello di Bezzecchi, in fin dei conti, non c’è da aver paura. Qualunque cosa deciderà adesso, sembra chiaro infatti che il suo sarà un futuro vincente. Con o senza Valentino, che resterà comunque un mentore per il resto della sua carriera.