Juve, clamoroso Kostic: è molto vicino alla cessione

È agosto e, come preannunciato da stelle e media, questo è il mese della Juventus. Arrivano le attese chiusure

Cristiano Giuntoli deve aver preso alla lettera le sollecitazioni che gli sono giunte dagli organi di stampa e dagli addetti ai lavori che hanno definito un giorno si e l’altro pure il mese di agosto come il periodo clou della Juventus per quanto riguarda il calciomercato.

Se il mese di luglio è stato il mese del suo insediamento, della conoscenza dell’ambiente della Juventus e dei suoi nuovi collaboratori con i quali poter finalmente dialogare faccia a faccia adesso, per Giuntoli, è arrivato il momento di portare a dama qualcuna delle infinite chiacchierate e contatti che si sono susseguiti in queste settimane e trasformarli in contratti ufficiali.

Qualcosa inizia a muoversi come conferma la conclusione dell’infinita trattativa che ha portato alla cessione a titolo definitivo di Denis Zakaria al Monaco per 20 milioni più bonus. Ma siamo soltanto all’inizio ed altre operazioni in uscita sono pronte a portare denaro fresco in cassa, indispensabile per i nuovi ingressi. E. nella lista dei nomi pronti a salutare la Juventus. c’è anche chi non ti aspetti: Filip Kostic.

Juve, clamoroso Kostic è addio

Il mercato complicato della Juventus si gioca sul piano delle variabili, le più diverse, le più incomprensibili per chi le osserva dall’esterno, senza conoscerne i dettagli e le infinite sfumature.

E così non si comprende completamente perché la Juventus voglia cedere Vlahovic e prendere Lukaku. E ancor meno si comprende come anche una delle poche note liete della passata stagione, così nefasta sotto tutti i punti i vista, ovvero Filip Kostic, venga messo sul mercato in attesa, anche lui, dell’offerta giusta. Arrivato soltanto un anno fa, acquistato dall’Eintracht Francoforte, ha risposto sul campo con prestazioni convincenti, fino a diventare una delle poche costanti nella formazione di Allegri.

Come informa Calciomercato.it, sono diverse le squadre che potrebbero sferrare l’attacco all’esterno serbo.

Il classe 1992 ha parecchi estimatori a cominciare dalla Turchia dove il Galatasaray ed il Fenerbahce lo seguono con molta attenzione. Da non tralasciare assolutamente le piste che portano in Premier League, in Bundesliga fino alla Saudi Pro League, il campionato arabo. La Juventus ha anche esposto il cartellino con il prezzo richiesto per l’esterno serbo: 25 milioni di euro. E una volta ceduto Kostic, ecco che Giuntoli si potrà gettare a capofitto sul suo obiettivo: Carlos Augusto, esterno sinistro del Monza, classe 1999.

Più giovane e con un ingaggio decisamente inferiore al serbo. Perfetto per la nuova Juventus. Tra competitività e sostenibilità.