“Vlahovic lascia la Juve a zero”: rivelazione in diretta

Il futuro di Dusan Vlahovic può davvero essere lontano dalla Torino bianconera: annuncio a sorpresa e firma a zero

L’estate della Juventus sta velocemente prendendo forma e così anche la rosa che Allegri avrà a disposizione nel corso dei prossimi mesi. Una stagione, quella che vedrà il via con l’insidiosa trasferta di Udine tra una settimana, considerata sicuramente come quella del rilancio.

L’arrivo di Cristiano Giuntoli è stato, in tal senso, una scelta ben precisa dei vertici juventini. Perché il neo direttore sportivo, dopo il miracolo Napoli, ha intenzione di riportare ai vertici del calcio mondiale la ‘Vecchia Signora’. E per farlo, chiaramente, sarà fondamentale agire in maniera oculata – e in fretta – durante l’attuale sessione di calciomercato. Oltre alle entrate, andranno fatte inevitabilmente le giuste scelte anche per quel che concerne le potenziali cessioni. E ci sono alcuni big che potrebbero effettivamente dire addio al club piemontese per cercare fortuna altrove.

Uno dei nodi che in casa bianconera continua a tenere banco è quello legato al futuro di Dusan Vlahovic. La partenza del centravanti serbo, che in quel di Torino non ha costruito un feeling così saldo con Massimiliano Allegri, è data quasi per scontata ormai da diverse settimane. L’ex Fiorentina è stato accostato a diversi top club europei e nonostante un precampionato decisamente convincente, pare complicato pensare alla sua permanenza in maglia bianconera.

Vlahovic, addio ‘gratis’: annuncio choc

A parlarne nel dettaglio è stato ai microfoni di ‘Radio Radio’ Tony Damascelli, firma illustre de ‘Il Giornale’. Il noto giornalista ha voluto specificare il destino dell’ex bomber gigliato, lanciando una vera e propria provocazione. “Vlahovic deve fare una grande stagione per rilanciarsi e avere mercato”, ha detto Damascelli pungendo l’attaccante 23enne originario di Belgrado.

“Se non dovesse farlo, rischierebbe di andare via a zero a scadenza di contratto”, ha concluso il giornalista. E nonostante solo un anno e mezzo, tra pochi alti e tantissimi bassi, in quel di Torino, adesso la strada per l’addio sembrerebbe prendere forma in maniera concreta. Vlahovic al momento rimane sotto contratto fino al 30 giugno 2026 e – al di là della palese provocazione di Damascelli – è anche vero che il giocatore dovrà rimboccarsi le maniche per tornare a brillare.

Dopo 18 mesi decisamente deludenti, la valutazione di 80 milioni di euro (bonus compresi) pagati alla Fiorentina nel gennaio 2022 sembra essere decisamente lontana in questo momento. Nella sua ultima annata alla corte del ‘Conte Max’, il centravanti classe 2000 ha collezionato 42 presenze tra campionato e coppe, con 14 gol e 4 assist vincenti per i compagni. Adesso starà al mercato – e alle scelte della ‘Vecchia Signora’ – definire una volta per tutte il destino del centravanti serbo.