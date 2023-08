Lukaku alla Juve: cosa manca per chiudere

Il nome caldo dell’estate di mercato della Juventus resta quello di Romelu Lukaku. La trattativa col Chelsea non è tramontata ed andrà trovata una quadra per il passaggio del belga a Torino. La situazione

14 gol e 7 assist rappresentano il biglietto da visita col quale Romelu Lukaku si presenta alla porta dei club a lui interessati in questa calda estate di calciomercato. Il riferimento è naturalmente quello alla Juventus, a caccia di un attaccante d’esperienza e con le caratteristiche del belga, che però resta strettamente legato all’uscita di Dusan Vlahovic.

I tifosi bianconeri in larga parte sembrano restare dalla parte del serbo, che in un anno e mezzo non ha di certo pagato l’alto investimento fatto su di lui a pieno. Lukaku dal canto suo è reduce da un’annata di alti e bassi, con troppi problemi fisici nella prima fase, ma chiusa in enorme crescendo al netto della finale di Champions. Proprio i nomi di Big Rom e di Vlahovic restano intrecciati per uno scambio con conguaglio col Chelsea.

Al netto delle voci contrastanti la trattativa resta in piedi ed ancora possibile. Il ‘Corriere dello Sport’ ha fatto il punto della situazione evidenziando come i tempi non siano ancora prossimi per una fumata bianca, ma tutto resta ancora vivo con questi giorni che sono decisivi,

Calci0mercato Juventus, affare Lukaku ancora possibile: tutti i dettagli della trattativa col Chelsea

Vanno messi a referto passi in avanti che saranno utili per ridurre quanto più è possibile il gap tra domanda ed offerta, con la valutazione di Vlahovic che pesa. 20 milioni, con la possibilità di arrivare a 28, più il cartellino di Lukaku per il serbo, a fronte degli almeno 35 che vorrebbe la Juventus di conguaglio.

Un abisso non incolmabile e che pone il club bianconero ancora in pole position per Lukaku, forte anche della ‘fedeltà’, come affermato dalla stessa fonte, che risiede nelle offerte rifiutate dall’Arabia Saudita. Intanto il belga si allena a parte in attesa di conoscere il proprio destino, che passa da una quadra economica che è possibile da trovare tra la Juve e il Chelsea.

Il tutto considerando anche il valzer delle punte avvenuto e che sta avvenendo in questi giorni, che pone i bianconeri in una posizione di forza avendo un profilo giovane come Vlahovic che può far gola a Pochettino, dopo l’infortunio di Nkunku, ed al netto dell’idea Neymar.

Dal punto di vista strettamente economico inoltre per la Juve Lukaku peserebbe meno di Vlahovic: con il decreto crescita (tassazione di ingaggio dal 45% al 25%), il tutto sarebbe più semplice. Anche considerato che la prossima annata il serbo peserà 43 milioni di euro tra stipendio lordo e ammortamento.