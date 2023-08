Calciomercato, accordo totale: 90 milioni al PSG, oggi le visite

Ormai ci siamo. Addio da urlo con le visite mediche in programma già in giornata: il top player ha preso già la decisione, 90 milioni al Psg

Dopo Lionel Messi, volato rapidamente a Miami, ecco un altro top player che dirà addio al PSG. Tutto è cambiato drasticamente nel mondo dorato dei parigini: un progetto che finora può considerarsi fallimentare dopo la voglia di formare un tridente da sogno formata da Messi-Mbappe-Neymar. La Champions League non è arrivata, anzi il percorso in Europa è stato davvero ricco di sconfitte a sorpresa. Ora l’addio definitivo.

Un affare da sogno dicendo addio subito al PSG. Un momento decisivo per rivoluzionare la rosa a disposizione di Luis Enrique. Il debutto non è stato così avvincente collezionando soltanto un pari, ma ora potrebbe arrivare la cessione definitiva del campione. Ormai è tutto fatto, addio da sogno: svelata la sua nuova destinazione.

Calciomercato, scelta definitiva: l’accordo è ormai totale, addio da urlo

Una rivoluzione totale sotto la Tour Eiffel. Dopo l’addio di Lionel Messi, c’è aria di continua smobilitazione in casa parigina: ora è arrivato finalmente l’accordo totale per volare subito in Arabia Saudita. Un’offerta da urlo, firmerà un biennale da sogno.

Neymar non sarà più un giocatore del Paris Saint-Germain. Arrivato nel 2017 dal Barcellona per 222 milioni di euro, la cifra della clausola, ora il talentuoso giocatore brasiliano è pronto a volare in Arabia Saudita firmando con l’Al Hilal con un biennale di 180 milioni. Al Psg andranno circa 90 milioni di euro. L’Equipe ha parlato di un accordo totale con Neymar pronto a sottoporsi alle visite mediche di rito già oggi a Parigi.

All’età di 31 anni è pronto a dire addio al calcio europeo respingendo gli attacchi delle big della Premier, come il Chelsea e il Manchester United. Nelle ultime settimane si era parlato anche di un possibile ritorno al Barcellona, ma ora la sua scelta è definitiva. Un momento decisivo della sua carriera cambiando completamente idea in vista della prossima stagione: sarà protagonista in Arabia Saudita per i prossimi due anni.

Ora va monitorata anche la situazione contrattuale di Kylian Mbappe, che è tornato ad allenarsi con i suoi compagni a disposizione di Luis Enrique. La dirigenza parigina potrebbe anche optare per un rinnovo contrattuale fino al 2025 per poi dirsi addio nella prossima estate. Il Real Madrid vorebbe piazzare il colpo da urlo in attacco, ma il Psg non ha intenzione di perderlo a parametro zero nel 2024. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni.