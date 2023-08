Messi ha imbrogliato: smascherato da Twitter, il video diventa virale

Si è scatenata una piccola polemica intorno ad una delle ultime prodezze di Lionel quase Messi in MLS: gol viziato da alcuni tocchi irregolari

Non sembra esserci alcun limite al dominio di Lionel Messi in MLS. L’asso argentino, arrivato negli Stati Uniti il 15 luglio per giocare tra le fila dell’Inter Miami, si è subito imposto nella nuova squadra segnando ben otto gol nelle prime cinque partite con gli Aironi.

La Pulce è andata a segno già contro il Cruz Azul nella prima partita, valida per la prima giornata di League Cup, per poi migliorarsi con una doppietta nel 4-0 ai danni dell’Atlanta United, e ripetersi con altre due doppiette ai sedicesimi contro Orlando City (3-1) e agli ottavi di finale contro Dallas (4-4, poi vinta ai rigori per 3-5), prima di segnare un altro gol che ha messo il punto esclamativo al 4-0 ai quarti contro lo Charlotte FC portando la squadra in semifinale.

Messi, gol irregolare contro Dallas: si scatena la polemica sul web

Ed è proprio il secondo gol contro i texani, che ha regalato alla squadra della Florida il pareggio a cinque minuti dal 90′, ad essere al centro delle polemiche del web.

This video of Lionel Messi slowly and sneakily moving the ball a few feet to the left so he has a better angle on his free kick is a good reminder that even the world’s best athletes are constantly looking for an edge.pic.twitter.com/0WH9Jv9Pup — Joe Pompliano (@JoePompliano) August 8, 2023

In un video che gira su Twitter si vede Messi che, approfittando del fatto che l’arbitro stesse parlando con i giocatori in barriera e non avesse ancora spruzzato lo spray per indicare il punto di battuta, si sistema la palla spostandola leggermente a sinistra per ben cinque volte, cercando un angolo di battuta migliore.

L’imprenditore Joe Pompliano, che ha condiviso il video, scrive: “Questo video di Messi che muove la palla lentamente e di nascosto qualche metro a sinistra per avere un angolo migliore sulla battuta del calcio di punizione è un buon modo per ricordare che anche i migliori atleti del mondo cercano costantemente un piccolo vantaggio”.

I fan, invece, sono divisi nel giudicare il gesto. Uno di questi scrive, ironicamente: “Cercare un vantaggio è un nuovo modo di dire imbrogliare. E sì, lo so che molti altri fanno lo stesso… e sì, penso che imbroglino tutti (perché è contro le regole)”. Gli risponde un altro utente, scrivendo: “Se non imbrogli non ci stai provando” (“if you ain’t cheating you ain’t trying”, citazione alla musica d’entrata d wrestler Eddie Guerrero, anche lui texano – ma nativo di El Paso -).

Altri, invece, difendono il gesto dell’argentino, come un tifoso che scrive: “Quanta gente parla di imbroglio. L’arbitro non aveva usato lo spray, Messi ha soltanto tratto vantaggio dalla situazione”. Un gesto, quello del campione sudamericano, interpretato da molti in modi diversi ma che, fatti alla mano, ha permesso alla sua squadra di pareggiare la partita, poi vinta ai calci di rigore, con Leo che ha anche realizzato il primo penalty.