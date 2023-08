Juve, se ne va subito: stabilita la cifra

Il calciomercato bianconero continua a vivere tra possibili uscite e probabili acquisti. E intanto si susseguono valutazioni su valutazioni

Voci tante, decisamente troppe, ma di acquisti pochi. Il popolo bianconero già da un po’ ha iniziato a preoccuparsi guardando ciò che stanno compiendo sul mercato le ormai prossime avversarie della Juventus.

Numerosi acquisti, investimenti importanti mentre sulla sponda bianconera è approdato soltanto Timothy Weah. Troppo poco per chi deve puntare al titolo, perché è lo scudetto l’obiettivo della prossima Juventus, non certo la conquista di un posto valido per la prossima Champions League. Soprattutto se Allegri avrà il rinforzo tanto atteso, ovvero quel Romelu Lukaku che gran parte della tifoseria bianconera vedrebbe bene con la maglia… Dell’Inter.

Sono ancora numerose le operazioni che la Juventus di Cristiano Giuntoli dovrà mettere in atto in questo finale di mercato. Se i nuovi ingressi sono già stati in parte individuati, per tradurli in acquisti sono necessari tagli ad un organico troppo ricco, soprattutto dopo che la UEFA ha estromesso la Juventus dalle competizioni europee. E sul fronte uscite continuano le valutazioni su chi dovrà salutare il resto del gruppo e sulle modalità di tali “separazioni”.

Juve, se ne va subito. Chi?

Appartiene alla gioielleria di casa Juventus ed è un possibile crack bianconero. Per tale motivo il talento puro di Matias Soulé, argentino di Mar del Plata, classe 2003, è al vaglio di Cristiano Giuntoli. Per lui soltanto la soluzione migliore.

La dirigenza bianconera ha deciso di farlo giocare con continuità altrove, dal momento che gli spazi in prima squadra sono ulteriormente diminuiti dopo l’ulteriore riduzione di impegni ufficiali imposti dalla UEFA. In questi giorni è a Torino l’agente del talento argentino, Martin Guastadisegno, che cura gli interessi anche dell’ultimo arrivato in casa Juventus, il campione del mondo Under 20 con l’Uruguay, Facundo Gonzales.

È il momento opportuno per Guastadisegno di parlare con Giuntoli e comprendere quali siano i piani della Juventus riguardo il suo assistito. La Juventus sa di avere fra le mani un grande talento e per questo la sua valutazione è alta, superiore ai 10 milioni di euro. Rimane sempre in piedi l’ipotesi prestito e in questo caso, per il mancino bianconero, la fila fuori dalla Continassa diventerebbe chilometrica.

Al primo posto c’è però sempre il Frosinone, da tempo in deciso pressing sul campioncino di Mar del Plata. Il DS dei ciociari, Guido Angelozzi, sarà all’Allianz Stadium per assistere alla gara amichevole Juve A-Juve B. Grandi manovre attorno al grande talento argentino. Per Soulé il futuro è adesso. E lontano dalla Juve.