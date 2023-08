Melissa Satta straripante: tutta la Sardegna ai suoi piedi

Melissa Satta è una delle poche profete in patria, la Sardegna valorizza ancora di più tutta l’esplosività dell’ex velina in vacanza

Momento di assoluto relax per la showgirl, che punta a trovare il massimo dell’energie proprio nelle acque della sua regione. Il fisico mostrato ai fan conferma come sia nel pieno della sua forma.

Tra mille impegni di lavoro e altri più glamour, Melissa Satta è riuscita ad essere ancora una volta la protagonista nella scorsa stagione tv, alternando al ruolo di conduttrice su Sky Sport a quello di accompagnatrice di Matteo Berrettini negli eventi del tennis mondiale, così come al festival di Cannes.

La coppia regge a meraviglia, l’ex velina è sempre più innamorata del tennista italiano, che tornerà in campo agli Us Open dal 28 agosto. In virtù di ciò, le vacanze estive hanno una scadenza quasi estiva, ma non per questo c’è la fretta di esaurirle, anzi. In Sardegna, Melissa Satta lascia traccia del suo fascino, andando a sconvolgere i suoi tanti fan.

Melissa Satta, un costume esplosivo

Le acque limpide della sua regione sono così un inno alla felicità per Melissa Satta, partita tanti anni fa dall’isola per raggiungere il successo e tornata sempre con grande affetto verso le sue origini. L’ex velina è sempre una delle donne più seguite, le pagine di gossip abbondano su ogni dettaglio della vita di coppia con Berrettini e tocca ai social regalare immagini bollenti. Come le ultime caricate sul suo profilo Instagram Melissa Satta in costume fa il boom.

Straripa in tutta la sua sensualità, la 37enne vuole essere sempre al centro dell’attenzione. Gli scatti sono diventati subito virali, in molti hanno zoomato le immagini e altri ancora hanno commentato, riempiendo di complimenti la bacheca della showgirl. Una protagonista estiva che si mostra sempre con grande vivacità ai suoi followers, il rapporto con il web resta sempre molto costante nel corso del tempo.

In attesa dei prossimi impegni televisivi, Melissa Satta fa il pieno di energie, abbronzandosi nell’isola e ponendo la Costa Smeralda ancora più al centro come meta desiderata per le vacanze estive. In tanti sperano così di raggiungerla o trovarla in qualche locale insieme al suo compagno, la coppia è fra quelle più glamour nel binomio tra spettacolo e sport. Le ultime prestazioni di Berrettini poi stanno riportando anche l’entusiasmo tra i tifosi: una tifosa d’eccezione è sempre pronta a tifare per lui.