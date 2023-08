Rebus Inter, adesso salta anche lui

L’Inter targata mister Simone Inzaghi cerca rinforzi per il reparto offensivo, ma un obiettivo può saltare a breve: ecco di chi si tratta

L’inizio del campionato di Serie A si avvicina a grandi falcate. Gli uomini guidati da mister Simone Inzaghi dovranno affrontare il Monza di Raffaele Palladino sabato 19 agosto, col match che andrà in scena fra le mura di San Siro. Sarà importante, ovviamente, partire col piede giusto, mettendo subito a referto tre punti significativi.

Ad ogni modo, bisogna sottolineare come la rosa dell’Inter non sia ancora pronta per la prossima stagione. In particolare, manca un rinforzo da aggiungere al reparto offensivo. Si tratta di una necessità non da poco per la ‘Beneamata’. Per adesso, però, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ed il direttore sportivo Piero Ausilio continuano a guardarsi attorno alla ricerca dell’occasione giusta.

Nella lista dei desideri sono presenti alcuni nomi che potrebbero dare un contributo rilevante alla causa interista. Il club lombardo, dal canto suo, si era convinto a puntare su Gianluca Scamacca, rendendosi protagonista di una trattativa col West Ham. Ma alla fine è riuscita a spuntarla l’Atalanta, che ha offerto più soldi alla società inglese.

Il tradimento inaspettato di Romelu Lukaku, il quale nelle settimane a venire potrebbe trasferirsi alla Juventus, ha senza dubbio complicato non poco i piani dell’Inter. Ora rimane in piedi l’ipotesi Folarin Balogun, ma si tratta di un’operazione alquanto in salita per via delle richieste elevate da parte dell’Arsenal. Stuzzica pure la pista che porta al nome dell’ex Marko Arnautovic.

Convincere il Bologna a privarsi del proprio centravanti, però, è una missione assai ardua. I rossoblù stanno sbarrando la strada alle pretendenti di Arnautovic (c’è anche la Roma di Mourinho), di conseguenza non è affatto da escludere che l’austriaco rimanga dove si trova al termine della sessione di calciomercato in corso.

Calciomercato Inter, può saltare un altro attaccante: trattativa in corso

Inoltre, quello inerente al bomber 34enne non è l’unico possibile ritorno che intriga il club di Zhang. Entrando più nello specifico, nell’ultimo periodo è tornato a circolare con una certa insistenza il nome di Alexis Sanchez. Il cileno è attualmente svincolato dopo l’esperienza molto positiva vissuta in Francia con la maglia del Marsiglia.

Ciò vuol dire che l’Inter potrebbe riprenderlo a parametro zero. E sappiamo come Marotta se ne intenda parecchio di situazione del genere. Anche se l’eventuale acquisto di Sanchez sembra essere vincolato alla partenza di Joaquin Correa, non semplice da realizzare. Anche la pista Sanchez, però, potrebbe sfumare a breve. Stando a quanto riferisce ‘Elgoldigital.com’, El Nino Maravilla sarebbe finito nel mirino del Betis per rimpiazzare Sergio Canales.

Sanchez rappresenta una precisa richiesta del tecnico Manuel Pellegrini. Quest’ultimo, insieme a Claudio Bravo, starebbe parlando con l’attaccante cileno da un po’ di giorni, al fine di convincerlo a sposare il loro progetto. C’è fiducia in tal senso, con Sanchez che avrebbe già scelto il numero 7 per la maglia. L’Inter è avvisata.