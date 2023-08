Milan, Pioli trema: l’offerta è arrivata

Il mercato del Milan può riservare ulteriori colpi di scena. Da qui all’1 settembre il club rossonero potrebbe chiudere altre trattative sia in entrata che in uscita

Ha già fatto molto, ma non sembra aver fatto tutto. Il Milan è senza ombra di dubbio la società che in questa sessione estiva di calciomercato ha operato i cambiamenti più profondi all’interno della rosa: tra acquisti e cessioni i nuovi dirigenti di Via Aldo Rossi hanno quasi stravolto l’organico a disposizione di Stefano Pioli.

Sono sette i volti nuovi che nel corso delle settimane precedenti hanno varcato i cancelli del centro sportivo di Milanello. Viene da sè che a fronte di tanti arrivi diventa necessario, quasi inevitabile realizzare un numero altrettanto significativo di cessioni. Quella di Tonali è stata la prima ma non sarà l’unica, soprattutto nei reparti di centrocampo e attacco.

Tra i giocatori per i quali la società è disposta ad ascoltare offerte c’è senz’altro il bosniaco Rade Krunic, di cui Pioli si priverebbe malvolentieri alla luce dell’importanza che l’ex Empoli ha assunto in questi ultimi anni.

Krunic ha offerte da Turchia e Spagna ma non si può escludere che alla fine prevalga la volontà del tecnico che non vuole perdere il suo centrocampista più disciplinato sotto l’aspetto tattico. C’è però un altro elemento, rivelatosi molto importante nelle ultime stagioni, che può lasciare Milano e l’Italia a breve.

Milan, Pioli deluso: è arrivata un’offerta per un suo pupillo. Cessione vicina

Con gli arrivi di Samuel Chukwueze e Christian Pulisic gli spazi sulle fascie nel reparto offensivo si sono ristretti e uno come Alexis Saelemaekers rischia di finire quasi ai margini della rosa rossonera. Diventa dunque inevitabile pensare a una cessione dell’esterno belga, per il quale le proposte non mancano. Negli ultimi giorni sono soprattutto due club ad aver formulato un’offerta presentata ai dirigenti del Milan: il Betis Siviglia e il West Ham.

Gli andalusi propongono un prestito con diritto di riscatto, con i rossoneri che preferiscono l’obbligo. Il club londinese dispone viceversa di una corposa liquidità frutto di alcune cessioni remunerative ed è nelle condizioni di acquistare Saelemaekers a titolo definitivo. Il Milan per il belga conta di incassare una cifra di poco superiore ai dieci milioni di euro, un esborso ampiamente alla portata di entrambe le società interessate al giocatore. Nei prossimi giorni è prevista l’accelerazione decisiva, Saelemaekers sta per salutare.