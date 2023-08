Bomba Maignan, cambia di nuovo tutto: ore caldissime in casa Milan

La situazione di Mike Maignan col Milan è cambiata nel giro di poche ore e stavolta la tendenza dovrebbe essere definitiva: cosa accadrà al portiere francese.

Due, almeno due, sono stati i giorni di fiato sospeso per il Milan. Ma prima sono rimasti sbigottiti i tifosi del Real Madrid e il club tutto. Proprio quando la stagione sportiva 2023-24 nel Vecchio Continente è sul punto di ricominciare per il calcio, arriva una terribile notizia per mister Carlo Ancelotti.

Durante un allenamento si è infortunato il portiere dei blancos, Thibaut Courtois. Il belga ha patito un grave problema al ginocchio che lo costringerà a stare fermo praticamente per lunga parte la stagione: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Dopo i controlli medici e gli esami che hanno confermato la diagnosi, il portiere si è preso del tempo per poi intervenire pubblicamente e raccontare attraverso i propri profili social lo sconforto: “Non ti aspetti che ti accada ma è il momento di accettarlo e fare di tutto per superarlo“.

Sicuramente Courtois s’impegnerà al massimo per accelerare sulla tabella di recupero e rientrare in tempi record, ma determinati infortuni richiedono un periodo minimo standard di ripresa.

Ciò ha catapultato immediatamente il Real Madrid sul calciomercato e per un settore per il quale non nutriva alcuna preoccupazione, vale a dire quello per la porta. Nel giro di poche ore sono passati in esami tanti profili e anche il Milan ha temuto. Non è un segreto che Mike Maignan sia molto stimato e considerato fra i migliori nel suo ruolo. Perciò anche il nome del francese è finito sul taccuino di Florentino Perez.

Milan, novità per Mike Maignan: si definisce il futuro del portiere rossonero

Il quotidiano Tuttosport ha fatto presente la possibilità di un contatto fra Real Madrid e Milan, ma presto è stata scartata perché il club rossonero ha posto un veto sulla cessione del portiere almeno per questa sessione di calciomercato.

Anzi, le parti lavorano anche al rinnovo del contratto, quindi la sua permanenza a Milano potrebbe essere destinata ad estendersi ben oltre il 30 giugno del 2026, come recita l’accordo ad oggi valido.

La buona notizia è che il Real Madrid, non avendo nemmeno troppo tempo a disposizione per negoziare, avrebbe subito recepito il messaggio e cambiato obiettivo. In Spagna è infatti arrivato Kepa Arrizabalaga dal Chelsea.

L’operazione si è definita nel giro di pochi giorni ed è avvenuta sulla base del prestito secco fino a giugno del 2024, senza alcun diritto né obbligo di riscatto. D’altronde è una scelta d’emergenza che occorre fino al rientro di Courtois. Il Milan può quindi tornare a dormire sonni tranquilli.