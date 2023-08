Scappa gratis dal Barcellona: il Milan c’è

È rimbalzata di recente una notizia di mercato che ha del clamoroso e che coinvolgerebbe il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri potrebbero arrivare in tempi brevi ad un calciatore del Barcellona.

Alcune problematiche interne ai blaugrana potrebbero spianare la strada al Diavolo che si avvicina sempre di più al colpo di mercato: il tecnico Pioli si sfrega le mani in attesa di un nuovo innesto per la sua rosa.

La mossa strategica del Milan, oltre a rinforzare ancora di più una squadra profondamente rivoluzionata dal mercato, potrebbe portare a San Siro il calciatore del Barça gratis. La dirigenza rossonera, capitanata da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, rimane vigile sugli sviluppi intorno alla situazione del calciatore. Nonostante i numerosi arrivi, dunque, il Diavolo potrebbe mettere a segno un nuovo colpo da regalare a Stefano Pioli.

Il Milan è sicuramente una delle squadre protagoniste del mercato italiano e non solo. L’estate rossonera si era aperta con gli addii di Maldini, Massara e Sandro Tonali, passato a peso d’oro al Newcastle. Dopo i mugugni della piazza, però, la nuova dirigenza ha iniziato ad investire e tra le fila rossonere sono arrivati calciatori dai profili molto interessanti.

Gli uomini mercato del Milan, infatti, hanno regalato a Pioli innesti come Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Chukwueze e Okafor. La mediana rossonera, dunque, è stata fortemente rivoluzionata mentre ancora latitano i colpi in difesa. Secondo le ultime indiscrezioni, però, ben presto potrebbe arrivare un rinforzo per la retroguardia.

Milan piglia tutto: messi gli occhi su un calciatore del Barcellona

Il prescelto potrebbe essere Iñigo Martinez, difensore spagnolo classe ’91. Il calciatore ha mosso i suoi primi passi nella Real Sociedad prima di passare agli acerrimi rivali dell’Athletic Bilbao nel gennaio 2018.

Dopo 5 stagioni e più di 150 presenze con la maglia biancorossa, all’inizio di questa estate, il centrale iberico ha deciso di non rinnovare il suo contratto e accasarsi al Barcellona a parametro zero.

I problemi economici dei blaugrana, però, potrebbe aprire scenari inaspettati. Secondo quanto riportato da Elgoldigital.com, la Liga starebbe bloccando la registrazione dei nuovi giocatori culés.

Dalle parti del Camp Nou, inoltre, hanno informato che la priorità sulle nuove registrazioni è Ilkay Gundogan. Questo potrebbe favorire proprio i rossoneri che, in caso di mancata registrazione da parte del Barcellona, potrebbero fiondarsi su Martinez e ingaggiarlo a parametro zero. Una situazione da monitorare e tenere sotto controllo. Il mercato del Milan potrebbe regalare infatti ancora altre sorprese. E i tifosi possono continuare a sognare.