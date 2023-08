Serie A: Samardzic colpo per lo Scudetto, beffa per Inter e Juve

Una delle telenovele più difficili da spiegare di questa sessione è il caso di Lazar Samardzic che, promesso sposo all’Inter, ha visto inspiegabilmente terminare in malo modo la trattativa. Adesso un’altra big che punta allo Scudetto si fionda su di lui e può chiudere sulle stesse basi gettate dai nerazzurri.

Sin dall’inizio della sessione di calciomercato uno dei nomi più chiacchierati è stato quello di Lazar Samardzic, che è pronto al grande salto e che punta ad un top club mondiale. Ha dimostrato di avere delle qualità davvero molto importanti, ma ovviamente deve maturare. Il suo processo potrà completarsi verosimilmente in una big, dal momento che sono diverse le società che hanno manifestato interesse nei suoi confronti. L’Inter e la Juventus sono da tempo sulle sue tracce, ma adesso è un altro il club che sta provando a guadagnare una posizione di vantaggio rispetto a tutte le altre per il talento serbo.

Il centrocampista saluta l’Udinese

E’ uno dei calciatori più interessanti in assoluto in Serie A e non a caso tutti i top club si stanno muovendo sulle sue tracce. L’Inter aveva raggiunto un accordo di massima, ma la trattativa si è poi arenata, permettendo a Juventus, Milan e non solo di rientrare in corsa. Ed un club ora si prepara alla stretta finale.

Stando a quanto raccontato da Football Italia, infatti, il Napoli resta ancora sulle tracce di Lazar Samardzic. A prescindere da Piotr Zielinski, infatti, gli azzurri stanno per chiudere per Gabri Veiga, con Cajuste che sarà l’alternativa a centrocampo di Lobotka. Nel caso in cui il polacco dovesse partire, allora il serbo potrebbe seriamente diventare una soluzione molto interessante per gli azzurri, soprattutto tenendo conto del fatto che i discorsi già in passato erano stati impostati prima che affondassero il colpo per il campione del Celta Vigo.

Samardzic al Napoli, ritorno di fiamma

Lazar Samardzic sarebbe un innesto di primo ordine per la mediana azzurra e rappresenterebbe un più che degno erede di Piotr Zielinski. Anche per la somiglianza, in termini tanto tattici quanto tecnici, tra lui ed il polacco. I costi si aggirano intorno ai 25 milioni di euro e questa pista negli ultimi giorni di mercato si può accendere in maniera importante per il Napoli.