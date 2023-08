Blitz per prendere Barella: Inzaghi ‘trema’

Bivio di calciomercato per l’Inter che potrebbe cedere Nicolò Barella in cambio di un’offerta letteralmente da capogiro.

Giorni di calciomercato decisivi per l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino sa di giocarsi molti durante la stagione che sta per cominciare e spera che i protagonisti degli ultimi anni possano ancora dargli una mano.

L’obiettivo del club nerazzurro, oltre a fare bene in Europa, è quello di tornare ai vertici del campionato italiano. Per farlo, però, il club avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile, incluso anche quello che può ancora dare Nicolò Barella.

9 goal e 10 assist in tutte le competizioni per il centrocampista della Nazionale, che si è rivelato un vero e proprio elemento in più per il club meneghino in questa stagione. Non a caso, sembra intenzionato a non privarsi di lui durante questa finestra di calciomercato. Impresa particolarmente difficile visto che in queste battute conclusive di mercato c’è chi sta pensando proprio al nome della mezzala classe 1997.

Il centrocampista ventiseienne si è messo in mostra in Italia e soprattutto in Europa, con l’Inter è riuscito ad arrivare in finale di Champions League, e questo non ha lasciato indifferenti i top club in giro per il mondo. La politica dei nerazzurri prevede che nessuno sia incedibile.

Lo ha dimostrato nelle ultimi anni e lo ha ribadito quest’estate. Tutti possono partire, ma solo di fronte all’offerta giusta. E per Barella potrebbe arrivare molto presto.

L’Inter valuta il futuro di Barella: sul piatto un’offerta monstre

Ci vorrà dunque una cifra monstre per convincere i vertici dell’Inter che, ad oggi, non ne vogliono sapere di privarsi del loro migliori centrocampista. Mister Inzaghi punta molto sulle sue qualità e la società sembra avere tutte le intenzioni di accontentarlo.

Tuttavia, bisogna fare molta attenzione alle sirene inglesi, specialmente a quelle di Liverpool dove i Reds avrebbero messo in cima alla lista dei preferiti proprio il nome del centrocampista nerazzurro.

Rivoluzione a centrocampo per il club di Jurgen Klopp, che ha già cambiato molto, acquistando Dominik Szoboszlai e Alexis Mac Allister, ma che allo stesso tempo sembra non essere ancora sazio di nuovi acquisti.

Ecco perché secondo diverse fonti i Reds starebbero pensando a Barella come ulteriore rinforzo a centrocampo. Specialmente dopo che Moises Caicedo del Brighton ha detto di ‘no’ alla loro offerta, per accasarsi invece al Chelsea.

Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato e ci può aspettare un colpo in extremis da parte del Liverpool, che sarebbe disposto ad offrire all’Inter qualcosa come 65/70 milioni in cambio di cartellino del centrocampista sardo.

Somma che, tuttavia, sembrerebbe inferiore alle richieste del club. L’Inter è infatti disposta a vendere il proprio gioiello in cambio di qualcosa come 75/80 milioni. Barella continua dunque a non essere in vendita, legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2026. La situazione va però monitorata almeno fino alla chiusura del mercato.