Follieri vuole la Roma, ma il club fa muro: gli scenari

Raffaello Follieri è di nuovo in corsa per l’acquisizione della Roma, ma l’offerta ai Friedkin è stata pesantemente smentita dalla società giallorossa

Botta e risposta nel giro di poche ore tra il finanziere interessato all’acquisto e l’attuale proprietà. L’ex fidanzato di Anne Hathaway dice di aver inoltrato una proposta formale al club, ma alla Roma non risulta. Nel frattempo c’è stato un nuovo colpo di scena via social.

Il mercato della Roma non sta regalando particolari squilli in questa calda estate italiana, ma in compenso a prendere piede sono ora le voci su una possibile cessione societaria. I Friedkin hanno acquistato la Roma da James Pallotta (tramite l’advisor JP Morgan) nell’estate del 2020, esattamente 3 anni fa. Un percorso ancora giovane che ha portato in dote una Conference League nel 2022 e una finale di Europa League persa ai rigori quest’anno, contro il Siviglia.

I tifosi, nonostante in campionato non si sia andati oltre un settimo e due sesti posti, sono rimasti soddisfatti dell’operato della proprietà americana. Qualche inquietudine è iniziata a serpeggiare in questo mese di agosto, visto che i tanto attesi rinforzi chiesti da Mourinho non sono ancora arrivati. Tra un nome per l’attacco e l’altro si è iniziato a parlare anche di qualcosa di più grande, ovvero una scalata alla società giallorossa.

Il protagonista di questo tentativo è il finanziere foggiano Raffaello Folleri, in passato invischiato in vicende illecite negli Stati Uniti. Ora a quanto pare è tornato a fare sul serio, dopo aver annunciato nei mesi scorsi di aver avuto due incontri a Londra con Ryan Friedkin.

Follieri vuole la Roma ma i Friedkin non hanno ricevuto l’offerta: cosa sta succedendo nella Capitale

Follieri ha presentato un’offerta formale di acquisto della Roma nella giornata di venerdì 11 agosto, che secondo le fonti del Corriere dello Sport sarebbe di circa 850 milioni.

Ora il problema è che la società giallorossa ha immediatamente smentito la vicenda. Nella nota condivisa sul sito della Roma si legge: “Non è stata ricevuta allo stato attuale, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta per l’acquisizione del Club. Il Gruppo Friedkin non ha intenzione di cedere il Club”.

Il problema è che subito dopo è arrivata una contro risposta da parte di Follieri, che tramite una nota all’Ansa ha confermato di aver inoltrato la propria proposta. Come se non bastasse, poco dopo tramite una storia su Instagram è arrivata anche la condivisione di un’immagine in cui viene esposto un documento in cui si ribadisce che: “L’offerta è stata inviata alla Neep Roma Holding srl e alla Romulus and Remus Investments LLC alla seguente Email: asromaspa@legalmail.it, allo scopo di avviare trattative formali”.

Bisognerà capire quale sarà l’evolversi della situazione, per ora piuttosto nebulosa e non ancora approfondita anche a livello mediatico.