La Juventus ormai è un ricordo: giocherà in uno squadrone

Stenta a decollare il calciomercato della Juventus. Intanto è svanito un altro grande obiettivo: ufficiale il suo passaggio in una nuova squadra.

Una situazione diametralmente opposta a quella vissuta, un anno fa, dalla Juventus sul calciomercato. Nell’estate 2022, già prima dell’inizio del campionato, i bianconeri avevano ingaggiato Di Maria, Pogba, Kostic e Paredes. Ora, invece, il solo Timothy Weah è l’unico rinforzo a disposizione di Allegri.

Un mercato, quello della Juventus, condizionato sia dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League, quanto dalla difficoltà di cedere qualche esubero con la possibilità, poi, di intervenire in entrata.

Emblematico il caso di Zakaria. Rientrato dall’insoddisfacente prestito al Chelsea, il centrocampista svizzero non ha ancora trovato una nuova squadra, almeno fino a pochi giorni fa. Dopo il fallimento delle trattative con West Ham e Lipsia, si è accasato alla fine al Monaco. Per arrivare alla fumata bianca sono serviti però diversi giorni.

In stand by, ma sembra essere ormai definitivamente tramontato, lo scambio tra Vlahovic e Lukaku, con il serbo verso la permanenza in bianconero. Attenzione alla situazione di Kostic. Potrebbe essere proprio lui il possibile sacrificio sul mercato di Giuntoli, che aveva già individuato il sostituto in Carlos Augusto del Monza, prima del suo passaggio all’Inter. Ennesimo sgarbo di un’estate rovente tra nerazzurri e bianconeri.

Juventus, svanito un grande obiettivo: ha firmato

Un mercato, dunque, fermo quello della Juventus. E nel frattempo il club ha visto svanire un altro obiettivo a lungo inseguito nelle settimane scorse, ovvero Franck Kessié. L’ex centrocampista del Milan, infatti, ha lasciato il Barcellona e si è trasferito all’ Al-Ahli in Arabia Saudita.

In questo caso, la Juventus ha davvero poche “colpe”. Impossibile, infatti, pareggiare l’offerta di 20 milioni di euro ingaggio annui, a salire, recapitata dal club saudita a Kessié. Un affare anche per il Barcellona che ha realizzato una discreta plusvalenza, considerando che l’ivoriano era arrivato dal Milan a parametro zero dopo il mancato rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2022.

Un’esperienza tutt’altro che soddisfacente per Kessié al Barça. Nonostante la vittoria della Liga, l’ex rossonero ha trovato poco spazio nei titolari di Xavi. I tifosi blaugrana lo ricorderanno per il gol decisivo nella vittoria contro il Real Madrid, al Camp Nou, nello scontro diretto del girone di ritorno. Tre punti che, di fatto, hanno chiuso la contesa per la vetta della Liga con largo anticipo.

Kessié è solo l’ultimo grande acquisto dell’Al-Ahli. La compagine neopromossa della Saudi Professional League si è rinforzata, infatti, con il portiere Mendy preso dal Chelsea, lo svincolato Firmino, Mahrez campione d’Europa con il City, Roger Ibanez dalla Roma e Alain Saint Maximin dal Newcastle. Nuovo anche l’allenatore ovvero Matthias Jaissle, strappato al Salisburgo, a pochi giorni dal via del campionato austriaco.