Ribaltone pazzesco sulla panchina di una grande, sta per dimettersi

Nella settimana in cui i campionati europei prendono finalmente il via, la panchina di una big europea potrebbe saltare: il retroscena inaspettato sarebbe dovuto ad alcune incomprensioni sul mercato.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, un importante allenatore starebbe seriamente pensando di presentare le proprie dimissioni al club. Il malumore del tecnico è dovuto ad alcune valutazioni della società non in linea con le sue.

Anche quando la stagione è alle porte, come in questo caso, nulla può essere dato per scontato, per di più se la finestra di mercato è ancora aperta. Proprio il mercato potrebbe far saltare la panchina di una grande per scelta dell’allenatore.

Il tecnico non starebbe apprezzando i piani societari per il rinforzo dell’organico. La rottura non è ancora definitiva, ma per il club si fa sempre più concreto il rischio di dover cercare un nuovo allenatore.

Il periodo estivo, incentrato sulla preparazione della stagione che verrà, è una fase piena di sorprese e ribaltoni. Talvolta capita che allenatore e società arrivino ai ferri corti per i pochi sforzi di quest’ultima in sede di mercato. In Italia è successo con Juric al Torino e Sarri alla Lazio, inizialmente scontenti dell’operato delle rispettive dirigenze, e successivamente accontentati nelle richieste. Ma può accadere anche all’estero, come dimostrato dalle ultime news provenienti dalla Liga.

Incomprensioni con la dirigenza: il tecnico minaccia le dimissioni

Un caso simile, ma per motivi differenti, starebbe per verificarsi anche in Liga. Il tecnico di una grande di Spagna potrebbe lasciare a sorpresa il suo posto per via di alcune incomprensioni con il club. Si tratta di José Luis Mendilibar, allenatore del Siviglia.

Alla base della frattura tra il club andaluso e Mendilibar ci sarebbe un possibile nuovo acquisto da parte dei biancorossi: Sergio Ramos. Il difensore ex Real Madrid ha concluso il suo contratto con il Paris Saint-Germain e si trova attualmente svincolato. Ramos si è fatto conoscere al grande calcio proprio con la maglia del Siviglia, prima di essere prelevato dalla Casablanca.

Tra le possibilità per questo ultimo scorcio di carriera ci sarebbe, appunto, un ipotetico ritorno al Siviglia. Ma il tecnico non si è dimostrato molto entusiasta al riguardo.

Nelle idee di Mendilibar, infatti, Sergio Ramos sarebbe nella fase calante della sua carriera e, per questo, preferirebbe un differente rinforzo difensivo. Il tecnico basco gode di molta fiducia, specialmente dopo aver conquistato l’ultima Europa League in finale contro la Roma, la settima della storia del club. Il braccio di ferro metaforico tra il giocatore e il tecnico, dunque, sembra pendere in favore di quest’ultimo.