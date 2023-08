Perso Samardzic, l’Inter riporta in Italia un top player

Ennesimo intreccio di mercato estivo che ha come protagonista l’Inter di Marotta e Ausilio. Dopo il tira e molla, e il definitivo nulla di fatto, la dirigenza è pronta a portare a casa un top player a centrocampo.



La trattativa per Lazar Samardzic, fantasista dell’Udinese, si è completamente arenata. Proprio quando tutto sembrava essere stato definito nel dettaglio, sono venute fuori alcune complicazioni che hanno fatto saltare il banco. Ma l’Inter non si vuole farsi trovare impreparata, e si sta cautelando con alcune alternative.

Su tutte, a stuzzicare l’interesse dei due uomini mercato dei nerazzurri sarebbe un top player che ha già calcato i campi di Serie A. Marotta e Ausilio, infatti, stanno monitorando con molta attenzione la sua situazione e, nel momento più opportuno, potrebbero decidere di sferrare l’assalto decisivo.

In questo modo regalerebbero a Simone Inzaghi un centrocampista tecnico che non avrebbe bisogno di tempo per adattarsi al campionato italiano. Il tassello ideale per poter dimenticare in fretta l’incredibile telenovela che ha colpito il club in questa estate.

La dirigenza della Beneamata, con un colpo repentino e sottotraccia, aveva infatti raggiunto l’accordo con l’Udinese per l’acquisto di uno dei talenti più interessanti della Serie A. Ma mentre il giocatore si era recato a Milano per sostenere le visite mediche, un momento di incredibile confusione del suo entourage ha fatto indispettire i nerazzurri, mettendo di fatto la parola fine alla trattativa. A favore di un altro nerazzurro. O meglio, ex nerazzurro.

Inter, spunta l’alternativa a Samardzic: per lui sarebbe un ritorno in Serie A

Dopo aver dato un ultimatum al calciatore, al padre e agli agenti, l’Inter alla fine ha scelto di tirarsi fuori dal ‘pasticcio’ per Samardzic. E così possono entrare in questa vicenda le possibili alternative.

La Beneamata è infatti pronta a virare le proprie mire su un altro calciatore che in passato ha giocato in Serie A. Si tratta di Ruslan Malinovskyi, fantasista ex Atalanta in forza all’Olympique Marsiglia. Dopo essere esploso con la maglia della Dea, il fantasista ucraino ha lasciato il Gewiss Stadium per le difficoltà nel rapporto con Gian Piero Gasperini, ma non certo per mancanza di meriti.

Dopo il prestito dello scorso gennaio, in questa finestra estiva l’OM lo ha riscattato proprio dal club orobico ma, attualmente, il futuro di Malinovskyi sembra essere lontano dalla Ligue 1.

Secondo le indiscrezioni, l’ex Genk vorrebbe far ritorno in Serie A con Genoa, Torino e Bologna che hanno espresso interesse nei suoi confronti. Se alla corsa dovesse aggiungersi anche l’Inter, però, con ogni probabilità la preferenza del calciatore andrebbe proprio sui nerazzurri, che gli potrebbero garantire obiettivi ambiziosi e minuti in Champions League. Un’ipotesi comunque molto complicata, visto che nelle ultime ore l’accordo con il Grifone sembrerebbe stato trovato. Ruslan sembra dunque destinato a Genova, fino a prova contraria.