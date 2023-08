Serie A: Lazio beffata, Guendouzi firma con un’altra big

Guendouzi sembra essere pronto ad arrivare in Serie A e firmare con una big diversa dalla Lazio. Ecco le notizie che arrivano dalla Francia.

Il futuro di Guendouzi è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista è in uscita dal Marsiglia e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro sul futuro del giocatore e quindi vedremo alla fine quali saranno le decisioni anche del giocatore.

Secondo quanto riferito da topmercato, che cita L’Equipe, Guendouzi è nel mirino di una big in questo calciomercato e la Lazio rischia di essere beffata. Per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato: Guendouzi in Serie A, Lazio beffata

Guendouzi è pronto ad intraprendere una nuova avventura in questo calciomercato. La sua esperienza con il Marsiglia sembra essere ormai destinata a terminare in poco tempo e vedremo dove andrà a giocare. La strada è assolutamente lunga e, quindi, non ci resta che aspettare questi giorni di calciomercato per avere un quadro molto più chiaro sul futuro del centrocampista. Sicuramente si tratta di un colpo importante e per questo motivo vedremo cosa succederà.

La Lazio ci pensa ormai da tempo, ma anche l’Inter pensa a Guendouzi in questo calciomercato. E quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire dove andrà a giocare il centrocampista. Al momento l’unica certezza è rappresentata dal fatto che il giocatore difficilmente resterà al Marsiglia.

La scelta definitiva spetterà direttamente al calciatore e la chance di giocare nell’Inter è sicuramente molto importante per rilanciare la sua carriera. Quindi vedremo alla fine quale sarà la scelta, ma si tratta di una questione che potrebbe essere risolta negli ultimi giorni visto che, almeno per il momento, non si hanno certezze.

Mercato: l’Inter pensa a Guendouzi

L’Inter pensa a Guendouzi in questo calciomercato. Il centrocampista, che piace molto alla Lazio, è pronto ad intraprendere una nuova esperienza in Serie A. Si tratta di un acquisto molto importante considerando la sua esperienza e quindi un rinforzo importante. Ma le certezze le si avranno solamente dopo la firma considerando che, almeno per il momento, si tratta solamente di indiscrezioni.