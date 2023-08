Claudia Ruggeri esagerata: non la copre nulla al mare

Claudia Ruggeri nelle sue vacanze al mare regala spettacolo. La popolare soubrette sempre più esplosiva: il costume non c’è.

Sul piccolo schermo, in questo periodo, per i tantissimi fan si sente la sua mancanza, ma c’è la possibilità di mitigarla grazie ai numerosi scatti sui social con i quali tiene sempre aggiornato il suo pubblico sui suoi spostamenti.

Che sia in tv o sul web, il fascino incommensurabile di Claudia Ruggeri è una garanzia. 39 anni, la showgirl romana è ormai diventata una celebrità della community grazie alle numerose stagioni trascorse nel ruolo della Miss ad Avanti un Altro. Un nome di scena che ben le si addice, evidenziando la sua classe ed eleganza incontenibile.

Claudia è il volto femminile di punta del quiz show di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis. Anche grazie a lei – e alle altre numerose bellezze che popolano il cosiddetto ‘minimondo’ – gli ascolti del programma sono sempre al top.

L’ultima stagione ha ovviamente confermato in pieno questo trend. Ora prima di rivedere Claudia e le sue colleghe prendere posto nello studio di Avanti un Altro incantando il preserale con la loro sensualità esplosiva dovremo aspettare ancora qualche mese. Nel frattempo, però, come detto, è facile trovarle sui social.

Claudia Ruggeri, un Ferragosto bollente: perizoma spaziale, l’assenza del bikini accende la fantasia

Claudia non si smentisce mai, con un profilo Instagram seguitissimo, all’interno del quale campeggiano scatti destinati a restare scolpiti nella memoria. La showgirl mette eccome la sua impronta sul Ferragosto degli italiani, a modo suo.

Ha aggiunto in questi giorni, a una vasta collezione di immagini da urlo, scatti in riva al mare che sconvolgono la platea. Ai piedi di una suggestiva scogliera, Claudia si mette in posa, facendo risaltare in primo piano un perizoma pazzesco a incorniciare il suo lato B e soprattutto accendendo la fantasia mostrando di non avere il bikini, con la schiena completamente nuda.

Tanto basta perché gli ammiratori, come sempre, si producano in una autentica valanga di like, con compendio di commenti di vera e propria adorazione. Un copione che si ripete ormai da anni e che di certo non annoia nessuno.

Vedere Claudia in forma così smagliante è sempre un piacere e mentre la Miss si gode gli ultimi giorni di vacanza gli ammiratori aspettano con ansia il suo ritorno.