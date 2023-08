Gnonto non gioca più! Due big italiane tentano l’assalto

Gnonto lancia segnali diretti al suo club e vuole la cessione: due club in Serie A chiedono informazioni e sono pronti al colpo.

Da pezzo pregiato del mercato a riserva, da oggetto del desiderio di molti club pronti ad intervenire ad una serie di foto in panchina con l’espressione di chi non è affatto contento.

Wilfried Gnonto dopo aver ascoltato molte offerte e registrato la forte volontà del Leeds di puntare su di lui, ha incassato una serie di messaggi da parte del club, fortemente deciso a risalire in Premier League e quindi a mantenere in rosa i giocatori migliori. In poche settimane, però, lo status del nazionale italiano è totalmente cambiato.

In Championship l’esterno offensivo ex Inter ha collezionato una sola presenza e non sembra più così centrale ne progetto del suo tecnico. Viene da sé pensare che una serie di valutazioni a parte del Leeds siano in corso, ma dall’Inghilterra arrivano notizie sulla volontà del calciatore.

Gnonto avrebbe chiesto di essere ceduto, e ora che le richieste sono più basse, dalla Serie A potrebbero piazzare il blitz. Sarebbero due i club interessati, e nelle prossime ore il futuro del calciatore potrebbe cambiare.

Due offerte per Gnonto: pronto il ritorno in Serie A

La prima mossa arriva dalla Premier League e sembra molto interessante. L’Everton avrebbe già chiesto informazioni al Leeds, trovando aperture ad una eventuale cessione. Gnonto sarebbe disposto a tornare nella massima serie inglese, anche all’Aston Villa, che si era mosso per l’ex pupillo di Mancini prima di puntare su Zaniolo.

L’attaccante del Leeds avrebbe però dato priorità alle chiamate in arrivo dalla Serie A. Il motivo è chiarissimo e la scelta del calciatore non è dettata solo dalla volontà di rientrare in Italia.

Ora che Mancini non è più il tecnico della nazionale, il calciatore dovrà mettersi in mostra per restare stabilmente nel gruppo e convincere il prossimo commissario tecnico. Ecco perché le due chiamate in arrivo da grandi club sono più che una opportunità per lui.

Nelle ultime ore si sarebbe mossa la Roma, sempre a caccia di interpreti per l’attacco in una fase in cui Mourinho chiede investimenti sul fronte offensivo. La trattativa per Zapata non andrebbe infatti a completare il reparto, e Gnonto sarebbe una soluzione grazie alla capacità di ricoprire molti ruoli. Sullo sfondo, a fari spenti ci sarebbe anche l’Inter.

Il club che lo ha lanciato è sempre nei pensieri del 19enne, e una soluzione in prestito con diritto di riscatto da parte dei nerazzurri taglierebbe fuori gli altri club. Anche gli emissari del Friburgo, che in Germania ritengono fortemente interessati all’esterno offensivo. Un dato di fatto è quindi certo: l’esperienza di Gnonto al Leeds sembra al capolinea, e le ultime due settimane di mercato potrebbero cambiare nuovamente il suo futuro.