Scuse ufficiali a De Laurentiis: dopo la bufera c’è il sereno

È giunta la quiete dopo la bufera degli ultimi giorni. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ricevuto delle scuse ufficiali. Tutto sembra essere rientrato.

È una situazione tutta strana e in divenire quella che vede coinvolti FIGC, Luciano Spalletti e il Napoli, in particolare, Aurelio De Laurentiis. Nelle prossime ore è atteso l’annuncio ufficiale da parte della Federcalcio del nuovo commissario tecnico della Nazionale che succederà a Roberto Mancini. Tutto fa protendere per Luciano Spalletti.

Il tecnico di Certaldo, fresco campione d’Italia, secondo diverse fonti, avrebbe già raggiunto l’accordo con la FIGC per sottoscrivere un triennale. Tutto bello, se non fosse per quella penale presente nel contratto che l’allenatore campione d’Italia ha sottoscritto con il Napoli.

La cifra che consentirebbe a Luciano Spalletti di passare dall’azzurro Napoli all’Azzurro della Nazionale italiana si aggira intorno ad una cifra di 3,5 milioni di euro. Un esborso, questo, che la FIGC pare non essere intenzionata a pagare.

“Italia sì, Italia no“, così cantavano gli Elio e le storie tese nel 1996, quando si presentarono sul palco del Festival di Sanremo con la canzone La Terra dei cachi. Il famoso verso della band milanese sembra essere il dilemma che si sta ponendo l’opinione pubblica, in questi giorni, in merito alla posizione di Luciano Spalletti.

Il tecnico di Certaldo, infatti, potrebbe dire “sì” all’Italia, ma potrebbe, anche, ritrovarsi bloccato proprio dal veto imposto da Aurelio De Laurentiis al suo ex allenatore in caso di mancato “rispetto” di quell’anno sabbatico tanto richiesto al termine della stagione 2022-2023.

De Laurentiis, presa di posizione ufficiale: “Chiedo scusa a De Laurentiis”

La penale, secondo alcuni media, dovrebbe impedire a Spalletti di sedersi su una panchina di un club concorrente al Napoli e quindi potrebbe non valere per quanto concerne la Nazionale. Aurelio De Laurentiis, però, non si è lasciato scorrere addosso le varie prese di posizione di diversi cronisti e attraverso un durissimo comunicato ha dichiarato che la penale va pagata non per una questione di “vil denaro”, ma per una questione di principio.

Negli ultimi giorni, tuttavia, il presidente del Napoli ha ricevuto anche un attacco mediatico da parte di Mario Giuffredi agente di diversi calciatori, tra cui Mario Rui. Il laterale difensivo portoghese ha rinnovato da alcuni giorni il contratto che lo legherà al club partenopeo sino al 2026. Prima, però, che si arrivasse a porre nero su bianco, ha tenuto banco la querelle che vedeva coinvolta la società campana e il procuratore di Mario Rui.

Giuffredi, infatti, intervenendo ai microfoni di TV Play, aveva dichiarato che qualora De Laurentis non avesse accontentato il proprio assistito e non sarebbero arrivare proposte convincenti, Mario Rui sarebbe stato uno scontento in una squadra di scontenti.

Proprio ai microfoni di TV Play lo stesso agente ha espresso tutta la sua soddisfazione per il rinnovo di Rui. Giuffredi, però, è andato oltre. Infatti, ha chiesto scusa a De Laurentiis. “Chiedo scusa al presidente. Il mercato è un periodo in cui noi agenti siamo mesi alla prova e può accadere che in qualche intervista esca una parolina fuori posto“, ha dichiarato l’agente. Musica, per le orecchie di Aurelio, che ora rimarrà in attesa di altre scuse, magari anche più importanti: quelle del suo ex tecnico e della FIGC.