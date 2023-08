Neymar-Roma, intreccio clamoroso

L’arrivo di Neymar nel calcio arabo cambia i destini di tante squadre europee, sbloccando indirettamente anche un affare per la Roma.

La Roma di Mourinho è sempre alla ricerca di una punta per completare il suo pacchetto offensivo. Servirà quell’elemento in grado di fare la differenza per sostituire al meglio l’infortunato Abraham.

Il calciomercato offre incroci continui ormai tra il calcio europeo e quello arabo in questo periodo, e uno degli ultimi acquisti sta facendo parlare tutto il mondo. La partenza di Neymar dal Psg era scontata, meno invece la meta finale.

Sembrava che il brasiliano potesse tornare al Barcellona, ma in realtà si è accasato all’Al-Hilal che ha offerto 90 milioni annui al calciatore (più numerosi privilegi degni di un principe) e altrettanti per rilevarne il cartellino dai francesi.

Tutti contenti, compresi anche la Roma e il Santos: il club italiano potrebbe avere un beneficio indiretto dalla cessione dell’attaccante, innescando così un circolo di punte in giro per il mondo.

Roma, Neymar sblocca la punta giallorossa

L’acquisto dell’Al-Hilal ha rimesso un po’ in gioco gli altri attaccanti seguiti tra Europa e Sud America. C’è la necessità di chiudere quanto prima le trattative già abbozzate. La Roma ha bisogno di comprare una punta e guardaproprio in casa Santos che, a sua volta, sarebbe facilitato per andare sul mercato.

I brasiliani avranno infatti una percentuale del 5% sulla cessione di Neymar, come già imposto dalla Fifa su ogni trasferimento riguardante l’attaccante. Denaro contante (circa quattro milioni) con i quali il club paulista ingaggerà Mariano Diaz o Morelos, attaccanti svincolati e pronte a vestire la maglia bianconera. Il loro acquisto, infine, spingerà alla cessione definitiva tanto attesa dai giallorossi: Marcos Leonardo arriverebbe in Italia, per diventare giallorosso, senza ormai alcun ostacolo.

Un intreccio di punte, quindi, partito da lontano. L’affare Neymar permetterà al Santos di avere una liquidità inattesa per mettersi al sicuro in attacco, potendo così poi incassare il denaro dalla Roma per il suo talento con tutta tranquillità.

Intreccio favorevole per i giallorossi. Marcos Leonardo in Serie A è atteso da Jose Mourinho. Sarebbe la punta ideale per chiudere al meglio il mercato della Roma. Una squadra che si è rinforzata in difesa e a centrocampo, grazie anche agli ultimi arrivi di Renato Sanches e Paredes, che hanno alzato nettamente la qualità della mediana.

Servirà anche aumentare i giri del motore lì davanti. Una coppia Leonardo-Dybala, tutta sudamericana, sarà senza dubbio uno spauracchio per le difese avversarie in Serie A e in Europa League.