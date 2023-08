Si ritira, la Serie A dice addio a un grande protagonista degli ultimi anni

Il calciatore ha annunciato il suo ritiro: appende gli scarpini al chiodo, dopo essere stato uno dei più continui nel campionato di Serie A.

La maggior parte della sua carriera l’ha svolta fra il massimo campionato italiano e le sue categorie inferiori. Fino ai 39 anni non ha mai lasciato il pallone: l’ha calciato finché ha potuto, senza considerare se si trattasse di un campo di una metropoli o uno di periferia.

Arriva a un certo punto, però, il momento di fermarsi e inventarsi una nuova vita. Perciò dopo l’avventura alla Virtus Verona, in Serie C, l’islandese ha annunciato l’addio.

Ha scelto il giorno di Ferragosto Emil Hallfredsson per annunciare il ritiro attraverso i canali di Visir.is: “È un qualcosa che medito da tempo, ma ho preso la decisione alle mie condizioni“. Da sempre deciso e convinto, l’islandese ha messo da parte le emozioni di chi desidera di continuare ancora a perseguire la sua passione e ha capito che ci sono delle alternative per continuare a coltivarla, sebbene da un’altra prospettiva.

L’ormai ex centrocampista, infatti, ha subito annunciato che sosterrà l’esame da agente FIFA il prossimo settembre, perché il suo focus “è quello di lavorare coi i giovani e aiutare loro a fare dei passi in avanti in carriera“. Sarà a tutti gli effetti un procuratore. D’altronde non gli mancano né l’esperienza né le conoscenze per aiutare i suoi connazionali e non solo a realizzare il sogno che lui ha vissuto con gli occhi ben aperti e i tacchetti sull’erba.

A 39 anni annuncia il ritiro: la Serie A saluta un protagonista indiscusso

L’islandese ha vissuto varie esperienze in Serie A, ma sicuramente la più significativa è stata quella con la maglia del Verona. È stato ed è un’icona dell’Hellas, club nel quale ha militato dal 2010 al 2016.

Ha anche indossato in due intervalli diversi la casacca dell’Udinese, oltre a quella del Frosinone. Ben 12 sono state in totali le società in cui si è disimpegnato, ragion per cui Hallfredsson si sente molto più che soddisfatto.

Ancora ai media islandesi, infatti, ha affermato che prima di ogni contratto, anche un giocatore è alla ricerca della qualità della vita: “Il denaro non è e non dovrebbe essere tutto. È importante per avere una certa sicurezza, ma di certo non è l’unica cosa che conta“.

Perciò è giunto il tempo di ragionare sulla tenuta fisica, sugli sforzi che compie un giocatore per essere pronto ogni settimana e l’ex centrocampista ha capito di dover cambiare posizione e passare dall’altra parte del rettangolo.