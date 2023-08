Giuntoli stupisce la Juventus, colpo dall’Atletico: arriva quasi gratis

Giuntoli stupisce la Juventus. Il suo arrivo ha generato entusiasmo e speranza nel popolo bianconero. Ed ecco il colpo che non ti aspetti.

Lo hanno atteso a lungo alla Continassa. Tutto il mese di giugno. Aurelio De Laurentiis ha voluto compiere l’ennesimo sgarbo alla Juventus, un piacere irrinunciabile, ove se ne presenti l’occasione, per il presidente del Napoli.

Il numero uno azzurro ha concesso il suo direttore sportivo all’odiata rivale ben oltre la canonica zona Cesarini. Ma l’attesa è valsa la pena. John Elkann lo ha definito il top player della nuova Juventus. A Cristiano Giuntoli è stato affidato il compito di dare vita alla Juventus che verrà.

È lui il demiurgo che dovrà plasmare una nuova squadra vincente facendo, però, soltanto affidamento sulle sue forze. Per ora, e chissà per quanto tempo, la proprietà ha chiuso e chiuderà i rubinetti per il rifornimento economico e da questi presupposti parte il suo lavoro.

Anche per questo è stato scelto, poiché sa far fruttare al meglio le opportunità che il mercato gli offre, senza dare vita a campagne di rafforzamento milionarie. Quando il mercato apre uno spiraglio per un possibile buon colpo a costi minimi, si può essere certi che da quelli parti vi è Cristiano Giuntoli. E per la Juventus che verrà un colpo a costo quasi a zero è già pronto.

Giuntoli stupisce la Juventus

Nella nuova Juventus targata John Elkann il vero obiettivo del mercato 2023 è soltanto uno: il bilancio. L’intero pacchetto delle operazioni, in entrata e in uscita, che hanno caratterizzato, e caratterizzeranno, il mercato bianconero sono mosse solo e soltanto a questa finalità.

Ecco allora, che si possono meglio inquadrare e comprendere alcune operazioni altrimenti senza senso. Per questo si guarda al mercato con attenzione, in attesa di occasioni irripetibili che sappiano unire qualità e costi. In questo senso ecco che l’obiettivo Stefan Savic, difensore dell’Atletico Madrid e della nazionale montenegrina, può risultare un affare perfetto.

Classe 1991, con un passato italiano con la maglia della Fiorentina, è legato ai Colchoneros da un contratto in scadenza a giugno 2024. Il direttore tecnico bianconero vorrebbe portarlo a Torino nella sessione di mercato invernale pagando soltanto un indennizzo minimo. Questo consentirebbe alla società bianconera di poter disporre di una valida alternativa per la difesa a stagione in corso.

In un momento storico dove alla Juventus occorre fare di necessità virtù, Giuntoli non ha molte strade da percorrere. Cessioni ed acquisti mirati sono le uniche possibilità, sperando sempre in qualche operazione a zero, o quasi gratis. Ecco quindi che Giuntoli stupisce la Juventus proprio con lui, Stefan Savic.