Calciomercato, colpo in Serie A: arriva subito dalla Francia

Le big d’Italia si sono svegliate in questi giorni infuocati di agosto. Colpi a non finire in Serie A: arriva subito a centrocampo, è lui l’innesto di qualità

La Serie A potrebbe così regalare colpi ad effetto proprio negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Un momento delicato per scegliere acquisti funzionali al progetto tecnico delle big d’Italia: ormai ci siamo, la cessione è sempre più vicina dopo gli ultimi giorni ricchi di colpi di scena.

Un motivo in più per competere con le altre big d’Europa. La Champions League sarà sempre più competitiva con tante squadre pronte a dare filo da torcere in vista della prossima stagione ormai alle porte. E così saranno giorni intensi per chiudere le prossime operazioni di calciomercato: un momento decisivo per mettere a segno nuovi rinforzi di qualità assoluta.

Calciomercato, affare a centrocampo: nuovo rinforzo in Serie A

Affare in procinto di chiusura per il talentuoso giocatore della Ligue1. Ora la big italiana non vede l’ora di chiudere l’ennesimo colpo a centrocampo: ormai ci siamo, il trasferimento potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica il centrocampista francese del Marsiglia, Matteo Guendouzi, è pronto a lasciare la Ligue1 per volare subito in Serie A. La Lazio proverà a chiudere l’affare in tempi brevi per regalare un nuovo innesto di qualità a Maurizio Sarri. Attenzione al Galatasaray che ha già offerto circa 15 milioni per il francese. Nonostante la giovane età, può vantare una grande esperienza anche a livello internazionale: in passato ha vestito la maglia dell’Arsenal, la sua attuale valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro con scadenza nel 2025.

Dopo Kamada e Rovella, la società biancoceleste è pronta ad accontentare l’allenatore toscano con un nuovo rinforzo di qualità. Guendouzi è stato protagonista in negativo negli ultimi giorni per il rigore sbagliato da Brignoli: il Marsiglia è stato eliminato ai playoff di Champions League. Ora la cessione è sempre più vicina con la volontà di scegliere una destinazione davvero entusiasmante con un progetto suggestivo.

Maurizio Sarri cercherà di riportare sempre più in alto la Lazio con i suoi dettami tattici sempre più moderni. I biancocelesti proveranno ad intraprendere un percorso entusiasmante anche in Champions League per arrivare fino in fondo. Nuovi affari a breve con Guendouzi sempre più vicino a vestire la maglia della Lazio.