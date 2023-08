Leonardo Bonucci può andare alla Lazio: negli ultimi giorni se ne parla e sembra essere la pista più concreta almeno in Italia. Ecco tutta la verità!

Sono ore calde quelle che sta vivendo Leonardo Bonucci e non solo dal punto di vista climatico. Il difensore, appurato della fine della sua esperienza alla Juventus, peraltro non senza polemiche, deve decidere il proprio futuro.

Come noto il club bianconero lo ha ‘ripudiato’ e messo addirittura fuori rosa. Non rientra nei piani di Allegri e si sta allenando a parte, lontano dai compagni, tra gli esuberi. Il campione d’Europa l’ha presa malissimo, andando anche per vie legali e chiedendo il reintegro.

Sta di fatto che la sua avventura alla Juve è finita e deve ora guardarsi attorno. Due sono le proposte più allettanti che sta ricevendo in questi giorni e una sembrerebbe arrivare dalla Lazio.

Il club capitolino sta cercando un nuovo difensore centrale da affiancare ai quattro già in rosa (Romagnoli, Patric, Casale e Gila), oppure in sostituzione dell’Under 21 spagnolo se quest’ultimo dovesse partire in prestito. E Bonucci potrebbe essere un’idea low cost di grande esperienza, un vero e proprio colpo Champions. Almeno fino a prova contraria.

Bonucci alla Lazio? Tutta la verità

Di sicuro un giocatore con la sua esperienza alla Lazio servirebbe eccome, soprattutto nel reparto difensivo. Quest’anno la squadra biancoceleste giocherà la Champions League e in pratica nessuno dei difensori presenti in rosa ha all’attivo più di sette presenze nella massima competizione per club.

L’ex muro della Nazionale potrebbe portare tanto dal punto di vista dell’esperienza e della mentalità. Anche Sarri sembrerebbe da questo punto di vista vedere di buon occhio la trattativa e avrebbe già dato il suo parere affermativo, nonostante gli alti e bassi nell’anno trascorso insieme alla Juve. La Lazio ha fatto un sondaggio, ma come stanno realmente le cose?

Attualmente per il club capitolino non è una priorità. Lotito dopo aver sbrigato l’affare Pellegrini-Rovella, rimasto fermo per diversi giorni, ha ancora altri dettagli da sbrigare. Ci diverse operazioni da dover fare, soprattutto in uscita. Insomma Bonucci piace, arrivano conferme positive all’interno dell’ambiente Lazio, ma non è in cima alla lista dei pensieri di nessuno. Al massimo si vedrà a fine mercato.

Il problema è che il centrale difensivo deve sciogliere le riserve entro pochi giorni. Perché l’Union Berlino, l’altro club intenzionato ad acquistarlo, gli ha dato un ultimatum, come riportato dal Corriere dello Sport. Il club tedesco gli offre 2 milioni e vuole sapere una risposta al più presto.

Per questo motivo Bonucci sembra combattuto: da una parte la voglia di restare in Italia, andare alla Lazio e avvicinarsi molto a casa sua (è originario di Viterbo); dall’altra la consapevolezza che quella biancoceleste non è un’offerta che gli arriverà certamente, a differenza di quella berlinese. Cosa fare? Aspettare la chiamata dalla Lazio o accettare subito l’Union Berlino? Giorni di riflessioni per Bonucci. Lui intanto la sua scelta sembra però averla già fatta, almeno in cuor suo. Dipendesse da lui accetterebbe subito la Lazio.