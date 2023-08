L’Arabia fa conquiste anche tra i nerazzurri: anche il difensore se ne va all’Al-Ahli

Anche il difensore lascia la Serie A per accasarsi nella Saudi Pro League: è l’ennesimo calciatore che sceglie l’Arabia.

Il mercato portato avanti dai petrodollari arabi non è più una novità come un tempo e oggi nessun club al mondo vanta la forza economica dei quattro club di punta del campionato saudita forti di finanze direttamente provenienti dal Regno in mano al principe ereditario Salman.

Competere con questi colossi, al netto poi della loro capacità di resistere negli anni (il caso cinese rimane esemplare), è per i club europei impossibile e molti calciatori, magari non più al centro di progetti ambiziosi, optano per la pista araba per chiudere il contratto della vita. Perché alla fine di questo si tratta.

Uno degli ultimi calciatori a decidere di accasarsi nella discussa Arabia Saudita è stato convinto da una mega offerta dell’Al-Alhi, club che ha “rubato” altri calciatori al Vecchio Continente come Kessié, Ibanez e Firmino (protagonista con una tripletta alla prima di campionato).

Anche stavolta a optare per il trasferimento nel club biancoverde non è stato un calciatore al termine della carriera, bensì un giocatore che, pur non essendo più nel momento di massima ascesa, era reduce da esperienze importanti, con tanti ancora davanti a sé per poter raggiungere traguardi importanti. Per ora, inevitabilmente, messi da parte a favore di un evidente arricchimento.

Calciomercato: Demiral sceglie l’Arabia e lascia l’Atalanta

Merih Demiral era ai ferri corti con la società e il tecnico Gian Piero Gasperini, e meditava l’addio sin dalla fine dello scorso campionato. Si era parlato di Inter come possibile squadra per il centrale turco, ma alla fine i nerazzurri di Inzaghi non sono riusciti a convincerlo.

L’Atalanta ha così deciso di tenersi uno scontento Demiral in casa per tutto il ritiro precampionato, almeno fino a quando l’Al-Alhi ha bussato alla porta chiedendo al club di Percassi il difensore centrale con un passato rilevante alla Juventus. Così l’operazione si è avviata concludendosi in pochi giorni: Demiral ha accettato e l’Atalanta ha guadagnato il massimo possibile dalla sua cessione.

Sky Sport ha riferito che gli arabi avrebbero sborsato tra i 18 e i 20 milioni di euro. Una cifra importante e che in pratica potrebbe finanziare gli ultimi colpi di mercato che Gasperini vorrebbe per migliorare ancora di più la propria rosa, considerando che altri calciatori dovranno essere acquistati da qui alla fine del calciomercato (soprattutto nel caso in cui Koopmeiners dovesse partire alla volta di Napoli o di altre big italiane).

Il calciatore turco intanto, dopo le visite mediche a Parigi, raggiungerà i nuovi compagni per iniziare una nuova vita. E lo farà pensando già alla prossima giornata di campionato contro l’Al-Khaleej, alla volta di Gedda, sede della società saudita.