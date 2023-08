Elisabetta Gregoraci straripante: in riva al mare è scottante

Elisabetta Gregoraci torna protagonista dell’estate, dopo la conduzione dei tour estivi mostra il meglio di sé in vacanza.

L’ex moglie di Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci coinvolge il pubblico da casa nella scelta dei costumi, ricevendo like e commenti in grande quantità, dimostrando come sia sempre una delle donne più seguite d’Italia.

L’estate è ancora lunga e ricca di divertimento per chi vive sempre al massimo. La conduttrice di Battiti Live è una delle protagoniste della bella stagione, è sempre in forma e soprattutto ha la voglia di mostrarsi sempre al suo pubblico.

Sui social Elisabetta Gregoraci è sempre una delle donne più seguite, sa come attirare i fan e soprattutto riesce a coinvolgerli sempre in maniera virale.

La conduttrice è reduce dagli impegni nelle varie piazze pugliesi e si sta concedendo un bel po’ di relax in Sardegna, l’isola che in questi ultimi giorni sta accogliendo le influencer più in voga.

Gregoraci in costume, visione bollente

Tante le foto caricate sul suo profilo social, a dimostrazione del rapporto costante con i fan. La conduttrice rimane sempre un punto di riferimento per i follower, abituati ormai a vederla in vari contesti. Sa essere seducente quando conduce gli eventi musicali, a maggior ragione è una ‘bomba’ in spiaggia. Ed eccola così pronta ad ammaliare il pubblico. Elisabetta Gregoraci in costume riesce a infiammare letteralmente quanti la seguono sul web.

La Sardegna diventa così il contesto ideale per mettersi in mostra, provare vari costumi e attrarre ancora più pubblico. Le foto diventano virali, la conduttrice ha voglia di giocare e di stupire in questa calda estate, mostrando un fisico decisamente in forma. Allenamento e una sana alimentazione sono gli alleati dell’ex lady Briatore, che non rinuncia a stupire e a trovare anche gli applausi delle sue colleghe, che hanno commentato sul suo profilo lo stato di forma della conduttrice.

Sono tanti i like ricevuti. Spiccano quelli della ‘bombastica’ Victoria Silvstedt e di altre influencer all’ultimo grado. E c’è anche chi suggerisce alla showgirl un tour del Sud, da rappresentante della bellezza mediterranea può trovare accoglienza un po’ dovunque.

I fan le propongono in particolare varie mete, partendo da Taormina, passando per la Costiera Amalfitana e per i paesi della Puglia. Un tour suggerito che potrebbe portare Elisabetta in giro per l’Italia, per godersi il sole, il relax e le bellezze del nostro Paese.