Milan, tegola per Pioli: salta la prima di campionato

Si avvicina il debutto in campionato per il Milan, atteso dal Bologna nella prima giornata di Serie A. Per Pioli è arrivata una notizia inaspettata.

Concluse le amichevoli precampionato con il doppio impegno ravvicinato contro Novara ed Etoile du Sahel, per il Milan è iniziato il countdown per l’esordio in campionato previsto lunedì 21 agosto, in trasferta, contro il Bologna.

Una sfida insidiosa per il Milan, la prima in un inizio di Serie A alquanto impegnativo che vedrà i rossoneri opposti a Torino, Roma e Inter, con il derby in programma alla quarta giornata dopo la pausa per le Nazionali di settembre.

Al Dall’Ara, Pioli schiererà gran parte degli otto nuovi acquisti arrivati in una sessione di calciomercato alquanto sorprendente dopo il doppio addio di Maldini e Massara e la cessione, altrettanto inaspettata, di Tonali al Newcastle, poi rivelatasi decisiva per finanziare i colpi in entrata.

A Bologna saranno certi di una maglia da titolare Loftus-Cheek (autore di una tripletta contro l’Etoile du Sahel), Pulisic e Reijders, quest’ultimo tra i più positivi nel precampionato rossonero e già integrato alla perfezione negli schemi di Pioli. Probabile panchina invece per Chukwueze e Okafor, schierati solo contro il Trento e il Novara. La vera novità è però un’altra.

Milan, subito un’assenza pesante per Pioli

A Bologna, Pioli non potrà disporre di un altro dei nuovi acquisti ovvero Yunus Musah. Il centrocampista americano, infatti, è squalificato e sconterà contro i rossoblu un turno di stop ereditato da una precedente espulsione subita con la maglia del Valencia.

Musah è stato sanzionato con il cartellino rosso nel match disputato lo scorso giugno contro il Betis Siviglia all’ultima giornata della Liga. Non sarebbe partito titolare, ma la sua assenza priva Pioli di un’alternativa importante in mediana.

Il reparto resta così numericamente scoperto, considerata l’assenza di Ismael Bennacer, fuori almeno fino a fine anno per l’infortunio al ginocchio.

Il centrocampista americano tornerà a disposizione di Pioli per l’esordio a San Siro del Milan che avverrà contro il Torino, sabato 26 agosto alle ore 20.45. Un debutto da tutto esaurito, considerato anche il successo della campagna di abbonamenti di giugno-luglio, iniziato in un clima di scetticismo e poi decollata con la serie di nuovi acquisti che, peraltro, potrebbe non essere ancora terminata.

Il Milan, infatti, oltre a un vice Hernandez, è alla ricerca di un altro attaccante. Broja del Chelsea ed Ekitike del PSG, i profili seguiti dai rossoneri, magari per un affare low cost (possibilmente in prestito) negli ultimi giorni di mercato.