Roma, Mourinho sorride: doppio colpo per i giallorossi

La Roma chiude un doppio grande acquisto che regala un sorriso a Josè Mourinho. Si sblocca dopo oltre un mese il mercato del club giallorosso.

Lo sconsolante numero zero alla casella degli acquisti nel mercato della Roma viene finalmente cancellato. Dopo un mese e mezzo di voci, trattative date per concluse e affari considerati ormai fatt senza esserlo, il club giallorosso è riuscito a battere un colpo. Anzi, ne ha messi a segno addirittura due.

Questa volta il direttore generale Tiago Pinto, grazie anche al sostegno concreto del presidente Dan Friedkin, non si è lasciato scappare l’occasione di regalare a un sempre più nervoso José Mourinho due rinforzi di qualità, in grado di accrescere il livello qualitativo della rosa giallorossa.

Non si tratta ancora dei tanto desiderati attaccanti di cui la Roma ha un disperato bisogno, ma di due elementi di alto profilo che rinforzano un altro settore sguarnitosi all’improvviso.

Parliamo del centrocampo, il motore di ogni squadra degna di questo nome, che ha visto partire negli scorsi giorni il suo elemento di maggior classe ed esperienza. Nessuno avrebbe immaginato che Nemanja Matic dopo aver rinnovato il contratto con il club giallorosso per un’altra stagione potesse cedere alla proposta di una squadra francese di seconda fascia come il Rennes.

Roma, due colpi a centrocampo per far felice Mourinho: i tifosi giallorossi esultano

La Roma è stata così obbligata a correre ai ripari e alla fine con esito più che confortante. Dopo una trattativa lunga e complessa, il club capitolino è riuscito a mettere le mani su due esuberi di lusso del Paris Saint-Germain, Leandro Paredes e Renato Sanches.

Il regista argentino campione del mondo in carica e la mezzala portoghese ex Bayern Monaco e Lille completano nel migliore dei modi la linea mediana di Mourinho. I due ormai ex PSG approdano nella Capitale con formule diverse. Paredes a titolo definitivo, con la Roma che verserà nelle casse del club parigino 2.5 milioni più bonus che porteranno l’affare a una cifra vicina ai 4 milioni di euro.

Sanches arriva in giallorosso, invece, in prestito oneroso con obbligo di riscatto da parte dei capitolini al compimento di determinate condizioni. Sul centrocampista lusitano pesano i dubbi e le perplessità in merito alle reali condizioni fisiche: sono tanti, troppi, gli infortuni muscolari di cui è rimasto vittima negli ultimi due anni.

Spetterà allo staff giallorosso riuscire a riportare il giocatore ai livelli di tre stagioni fa quando il suo contributo fu decisivo nella vittoria in Ligue1 da parte del Lille.