Ancora un tradimento, l’ex juventino nel mirino dell’Inter: tifosi in fermento

Tifosi increduli dopo l’ultima mossa di mercato dell’Inter: Inzaghi avrebbe chiesto l’ex bianconero e la trattativa può concretizzarsi.

Lukaku prima, Cuadrado poi, e ancora il testa a testa per Carlos Augusto con Samardzic sullo sfondo ad agitare le acque. Il mercato di Juventus e Inter si è inevitabilmente intrecciato e i colpi di scena non sono mancati.

La giravolta dell’attaccante belga, che ha messo i bianconeri in cima alla lista dei desideri, non è stata gradita dai tifosi nerazzurri, pronti poi a lanciare messaggi al club nel giorno in cui Marotta e Ausilio, con un blitz inatteso, hanno portato a Milano Juan Cuadrado. In un’estate in cui sgambetti di mercato e sgarbi non sono mancati, altre due trattative potrebbero fare discutere tifosi e addetti ai lavori.

L’eventuale rottura definitiva con Samardzic potrebbe infatti rimettere in corsa la Juve sul talento dell’Udinese, e costringere inevitabilmente Marotta a puntare su un centrocampista con le stesse caratteristiche.

Anche in questo caso, in Viale della Liberazione, potrebbero puntare su un ex bianconero. Uno strano scherzo del destino, l’ennesimo, con un dato di fatto ormai chiaro. La chiamata dell’Inter è imminente, e il centrocampista sarebbe pronto a ripartire in Serie A con un club di grande livello.

Inter, altro ‘sgarbo’ alla Juve: blitz imminente

Un ostacolo non da poco, superato brillantemente dall’Inter. Il dietrofront di Samardzic è tutto in un dossier che Ausilio vuole chiudere subito. E lo ha chiuso con un ‘no’ definitivo, senza perdere tempo, dal momento che nel frattempo ha dovuto mettere al posto giusto alcune situazioni delicate.

I tifosi sono schierati dalla parte del club, ma hanno incassato anche l’arrivo di Carlos Augusto e poi quello di Arnautovic, due buone notizie che testimoniano la volontà della società di rilanciare le ambizioni del club. Ora che ogni casella è stata colmata, serve solo l’affondo per un altro elemento capace di garantire qualità e duttilità in mediana.

Samardzic era quindi il profilo perfetto, ma ormai è una trattativa tramontata definitivamente. E la conferma arriva da alcune telefonate in corso fra Marotta e un centrocampista per chiudere in fretta una nuova trattativa.

Inzaghi avrebbe infatti dato l’ok ai suoi dirigenti, e attende Roberto Pereyra. Un altro ex Juve, dopo l’ennesima buona stagione, potrebbe giungere a Milano, e il suo profilo convince tutti.

L’argentino, 32enne, in Serie A ha messo insieme 25 reti e 34 assist in 224 presenze. Ma ciò che convince è ancora di più è anche la sua duttilità e l’esperienza. Per questo l’Inter attenderà solo 24 ore. Il no di Samardzic si trasformerà in una chiamata con una risposta già pronta. Pereyra potrebbe essere l’ennesimo calciatore ad aver vestito sia la maglia della Juve che dell’Inter. L’ultimo sgarbo di un’estate che in molti non dimenticheranno mai.