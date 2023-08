Paulo Sousa irremovibile: ne vuole 7 assolutamente

Paulo Sousa è tornato protagonista, il tecnico della Salernitana pone le sue condizioni anche per rimanere all’interno del club campano.

Si attende una contromossa della società. Sinora i campani hanno operato poco sul mercato dando motivi di preoccupazione all’allenatore Paulo Sousa. E adesso l’ex tecnico viola ha posto le sue condizioni prima dell’inizio del campionato.

In casa Salernitana non c’è da stare tranquilli, la preparazione estiva ha portato più luci che ombre. Il club sembra aver smarrito un po’ di fiducia, soprattutto considerando come sia stata poco protagonista nelle trattative, in entrata e in uscita.

Un dettaglio non da poco e notato da Sousa, che sta alzando il tiro e chiede alla dirigenza di darsi quasi una svegliata. Le richieste del tecnico portoghese sono chiare, vuole dei rinforzi e anche alla svelta, mettendo la società ormai davanti al fatto compiuto.

Le promesse a inizio estate erano evidentemente state altre, e adesso l’allenatore vuole vederci chiaro prima di iniziare una nuova stagione con un mercato anonimo e una rosa ritenuta non all’altezza delle ambizioni sue e del club.

Furia Sousa, chi saranno i sette acquisti

La partita di Coppa Italia ha confermato i timori del tecnico. È il solo Candreva a reggere la squadra. La sua punizione è stata decisiva contro la Ternana, ma è troppo poco per una squadra di Serie A che non vuole salvarsi all’ultima giornata.

Così, il tecnico portoghese in conferenza stampa ha confermato le criticità della Salernitana, alla quale servono sette acquisti, come già ha avuto modo di spiegare. Nei giorni scorsi era stato anche abbastanza chiaro sui ruoli da coprire. Vuole per la Salernitana, in ordine, un difensore polivalente, un esterno alto, due centrocampisti e altri due attaccanti.

La questione critica riguarda il pacchetto arretrato dove gli uomini sono contati, anche dopo il ko di Lovato tutto da verificare. Sousa ha scartato Bronn, affermando come in allenamento sembra essere assente, e vuole ora dei rinforzi d’esperienza per reggere l’urto. Il solo Costil, come portiere di riserva, non basta di certo.

Musica diversa per l’esterno, la cui situazione dipenderà da un po’ di incastri. Probabilmente arriverà qualche giovane leva, tanti nomi ma sinora poca sostanza in arrivo a Salerno. Molto più definibile la questione dei centrocampisti. Martegani è in attesa del passaporto comunitario, si fatica però a chiudere per il prestito di Miretti.

Infine, gli attaccanti considerando chi è in rosa, chi partirà e chi arriverà. Simy è fuori dal progetto tecnico, Dia è in condizioni precarie ma potrebbe partire per la giusta offerta. Sousa ha bisogno di un centravanti e di una seconda punta, anche dopo l’addio di Bonazzoli. Si valuta il mercato estero, in questo caso. Ma il tempo stringe e l’ansia sale.