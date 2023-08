Juve, la beffa è dietro l’angolo: cosa sta succedendo

La beffa per la Juventus è dietro l’angolo: bisogna fare in fretta oppure i bianconeri resteranno al palo! Ecco cosa sta succedendo.

La Juventus rischia di venire beffata! La sorpresa è dietro l’angolo e bisogna fare presto per non ritrovarsi nella situazione che Allegri non avrebbe mai voluto.

Di questi tempi è anche normale avere situazioni in bilico, con il mercato ancora aperto. Ma quando sta per iniziare la stagione è difficile poi ritrovarsi a dover cambiare i piani in pochi giorni, se quello principale salta.

Di sicuro non una bella situazione quella in cui si sono cacciati i dirigenti bianconeri. Occorre fare in fretta per consegnare ad Allegri ciò che ha desiderato per un’estate intera.

Ma dopo il tira e molla delle ultime settimane era anche inevitabile arrivare a questa situazione. Forse i bianconeri hanno tirato troppo la corda. E adesso il rischio di incappare nella più clamorosa delle beffe è davvero concreto, considerando quanto poco tempo manca alla chiusura del mercato.

Juve, la beffa è dietro l’angolo: occorre fare in fretta!

Ci riferiamo alla situazione relativa a Romelu Lukaku. L’attaccante belga, sin da subito designato come nuovo attaccante bianconero in pectore, adesso può anche accasarsi altrove. Il giocatore non è riuscito a convincere il Chelsea a liberarlo. La trattativa tra Giuntoli e i Blues è andata avanti troppo per le lunghe e adesso si è arenata.

A nulla sono valsi, a quanto trapela, i vari tentativi del direttore sportivo di andare a Londra per discuterne in prima persona. Da quando il Chelsea ha stoppato lo scambio con Vlahovic, anche la singola trattativa per portare il belga a Torino è diventata complicata.

E la notizia delle ultime ore è che il Chelsea ha preso a trattare con altri club per Lukaku. Anche perché l’attaccante è in uscita dai Blues e di sicuro non resterà a Stamford Bridge. Dunque è anche normale guardarsi intorno.

Magari può essere anche un avviso per la Juve: se non vi sbrigate noi lo vendiamo ad altri. E questi altri sarebbero in particolare il Tottenham. Lukaku dunque potrebbe cambiare club ma non campionato né città. Sia il Chelsea che il giocatore stanno iniziando a trattare con gli Spurs.

Da qui la necessità della Juve di dover fare in fretta: se i bianconeri non vogliono venire beffati devono muoversi e chiudere la trattativa entro poco tempo. Le due società dovranno anche discutere se trattare solo il belga o se continuare a inserire anche Vlahovic, ma probabilmente non alle cifre chieste dai bianconeri. Con buona pace per le casse del club, sempre alle prese con conti che non tornano.