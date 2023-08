Bonucci-Juventus: è scontro frontale

Messo fuori rosa il capitano, non si arrestano le polemiche in casa Juventus: è scontro con Bonucci, l’opinione pubblica si divide.

Non sono bastati i tormentati momenti vissuti la scorsa stagione. I tifosi della Juventus hanno dovuto affrontare in questi giorni anche la perdita di un simbolo: Leonardo Bonucci. L’ex capitano infatti è stato messo fuori rosa per una scelta tecnica. Nonostante lo scorrere dei giorni la querelle tra giocatore e società prosegue.

La Juventus vuole rinnovarsi dopo i complicati momenti vissuti lo scorso campionato a causa dell’inchiesta Prisma, legata alle plusvalenze e alle manovre operate dall’ormai ex CdA nelle stagioni precedenti. Inchiesta che ha portato alla penalizzazione della squadra. L’aria di novità non riguarda solo il gruppo dirigenziale ma anche l’équipe.

Allegri ha deciso di modificare il proprio organico mettendo fuori rosa uno dei giocatori più rappresentativi della società torinese, ossia Leonardo Bonucci. La decisione del mister sarebbe stata annunciata all’ormai ex capitano dal nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Nonostante ciò, il classe ’87, che aveva già comunicato l’intenzione di chiudere la carriera nella stagione 2023/2024, ha provato a convincere il tecnico di poter essere ancora un tassello prezioso per la squadra. Nei giorni scorsi il suo avvocato ha “diffidato” la dirigenza bianconera inviando una pec in cui chiedeva il reintegro del suo assistito. Tuttavia, anche questo non ha mutato la posizione della Juventus.

Juventus, l’AIC su Bonucci: “Subisce condotte illegittime”

La storia d’amore sarebbe quindi definitivamente giunta al capolinea e il giocatore potrebbe citare la Juventus davanti al collegio arbitrale. Nel mentre a fianco di Bonucci si è schierata l’AIC. Costretto ad allenarsi in disparte con altri esuberi, Bonucci può accedere alla Contessina solamente dalle 19:30, quando ormai tutti hanno abbandonato l’impianto.

Il giocatore lamenta un atteggiamento ostile della società. Dello stesso parere è il presidente dell’AIC, Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Ansa: “Il giocatore subisce condotte illegittime e vietate dall’accordo collettivo, viene calpestata la sua dignità. La Juve deve reintegrarlo subito. Questa vicenda gli sta precludendo opportunità importanti, compresa la maglia azzurra. Bonucci è solo la punta dell’iceberg“.

Non sono mancati i commenti alla dichiarazione. Assoagenti ha rivolto un monito all’associazione che difende i diritti dei giocatori per la sua “mancata presenza in casi analoghi con meno enfasi mediatica“. La Juventus, invece, con una nota ufficiale ha ribadito la propria decisione e la correttezza del proprio operato.

Nello stesso comunicato, non certo di riappacificazione, il club ha auspicato anche una risoluzione della problematica relativa a un corretto bilanciamento tra diritti dei calciatori e esigenze del club, nell’ambito della negoziazione tra AIC e la Lega Serie A. Il tutto, possibilmente, senza ricorrere ai tribunali.