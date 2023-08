Il retroscena su Neymar lascia senza parole: la richiesta è da capogiro

Neymar è un nuovo giocatore dell’Al-Hilal. Il club arabo ha accontentato il fantasista brasiliano in tutti i modi possibili. Non solo un ingaggio da sogno, ma anche diversi benefit molto particolari.

La trattativa è durata qualche settimana, ma alla fine, si è conclusa senza particolari sorprese. Neymar jr. ha detto addio al PSG ed è sbarcato in Arabia Saudita. In questa stagione e anche nella prossima vestirà la maglia azzurra dell’Al-Hilal.

L’ex PSG e Barcellona, quindi, da qualche giorno è compagno di squadra degli “ex italiani” Kalidou Koulibaly e di Sergej Milinkovic-Savic. Il fantasista brasiliano andrà ad arricchire con il suo talento la Saudi Pro League che, mai come stavolta, di talento ne ha da vendere.

Neymar, infatti, per portare il proprio club a vincere il titolo arabo dovrà vedersela con calciatori del calibro di Cristiano Ronaldo e di Karim Benzema che vestono, rispettivamente, la maglia dell’Al-Nassr e dell’Al Itthiad.

La cessione del fuoriclasse brasiliano ha fruttato al PSG ben 90 milioni di euro. Neymar, invece, ha sottoscritto un biennale da 160 milioni complessivi. Un contratto faraonico che prevede anche tanti altri benefit. Alcuni di questi sono davvero clamorosi e hanno fatto scalpore in tutto il mondo, scatenando non poche polemiche.

Neymar, l’Al Hilal ha accontento in tutti i modi l’attaccante: quanti benefit per l’ex PSG

Il governo arabo ha concesso all’ex PSG di poter vivere insieme alla sua compagna. Infatti, in Arabia Saudita non è consentito ad una coppia non legata dal vincolo del matrimonio di poter vivere sotto lo stesso tetto. Neymar, dunque, potrà godere dello stesso trattamento che il governo saudita ha concesso a Cristiano Ronaldo.

Oltre a questo, l’Al-Hilal riconoscerà a Neymar 80mila euro per ogni vittoria ottenuta. Ma non solo, l’ex fantasista del PSG è stato nominato, in un certo senso, testimonial dell’Arabia Saudita. Infatti, per ogni Instagram Story o per ogni post in cui Neymar promuoverà il paese arabico riceverà un bonus di 500mila euro.

L’Al-Hilal non ha badato a spese pur di convincere Neymar a vestire la propria maglia. Il club saudita, infatti, ha concesso diversi benefici al giocatore oltre a quelli già riportati. Infatti, come raccolto da “Che fatica la vita da bomber“, Neymar per dire “sì” al club di Riyad avrebbe richiesto anche 8 auto di lusso e uno staff disponibile ventiquattr’ore su ventiquattro per gestire la sua mega villa.

Tutto qui? Assolutamente no. Oltre a questo, il giocatore ha richiesto che il suo frigorifero dovesse essere ricco di succo di Açai. L’Al-Hilal ha concesso inoltre a Neymar anche un aereo privato da poter utilizzare come e quanto vorrà, e si è parlato addirittura di un mini-zoo nel suo enorme parco. Eccessi di un calcio che non sembra volersi porre alcun limite.