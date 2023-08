Berardi, ci siamo: cambia maglia in Serie A. Una delle ultime bandiere del nostro calcio è sul punto di essere ammainata nelle prossime ore. La decisione, infatti, è stata presa.

Quante volte si è detto e scritto che le bandiere non esistono più. Le ultime sono state, forse, Alessandro Del Piero alla Juventus e Francesco Totti alla Roma. In un calcio che brucia tutto molto più velocemente, anche le carriere dei calciatori subiscono scossoni imprevisti ed imprevedibili.

E poi ci sono i famosi treni, quelli che passano, o dovrebbero passare, una sola volta nella vita e che vanno presi al volo, perché poi non ripasseranno più. Forse. Ma può capitare che quando si sente il treno arrivare non si abbia voglia di salire, magari perché non si ha voglia di lasciare il luogo in cui si vive, le sue persone, la sicurezza che infonde e tutto il resto. E il treno passa dritto, senza fermarsi, verso la stazione successiva.

Domenico Berardi il treno chiamato Juventus lo ha già visto passare, ma non lo ha mai preso. Ora, a 29 anni e dopo un’altra importante stagione da capitano con il Sassuolo ha deciso, finalmente, di spiccare il volo verso Torino. Il treno diretto sotto la Mole sta per passare e questa volta sembra che Domenico non se lo lascerà scappare. Ha già bagagli e biglietto in mano.

La trattativa va avanti già da qualche tempo e mai come adesso sembra vicina ad un esito positivo. Juventus e Sassuolo stanno portando avanti una trattativa che presenta ancora divergenze a livello di valutazioni, ma tutto lascia supporre che sia ormai soltanto questione di giorni.

Berardi, ci siamo: il Sassuolo blocca il sostituto

Berardi e la Juventus hanno già raggiunto un accordo sulla durata e sull’ingaggio del talento calabrese, ora tocca al direttore tecnico bianconero Giuntoli e al direttore generale del Sassuolo Carnevali riuscire a trovare la soluzione che accontenti ambo le parti.

Il Sassuolo valuta il suo capitano non meno di 30 milioni di euro, mentre la Juventus non più di 20 milioni, da arrotondare con qualche bonus. Decisiva sarà anche la contropartita tecnica e la valutazione che a questa verrà data. Anche se in queste ore si è registrato un netto passo indietro da parte dei neroverdi, che starebbero forzando la mano con i bianconeri. Il capitano al momento sarebbe stato tolto dal mercato, probabilmente per cercare di mettere pressione alla Vecchia Signora.

Non a caso il Sassuolo sta valutando chi andrà, eventualmente, a sostituire Domenico Berardi. Tutti gli indizi portano ad un ex Juve, il 26enne attaccante del Bologna Riccardo Orsolini. Il mercato propone i suoi intrecci e questo è, indirettamente, una conferma di quanto l’affare Berardi-Juventus stia viaggiando velocemente sul treno che porta a Torino.

Juventus, Sassuolo, Giuntoli, Carnevali, Berardi ed Orsolini. In tanti al lavoro per quello che potrebbe essere l’affare dell’estate 2023 per i tifosi bianconeri, e forse il colpo più importante sul mercato italiano in questa sessione. Un colpo che potrebbe interessare, tra l’altro, anche Chiesa, secondo qualcuno possibile partente in caso di arrivo dell’attaccante del Sassuolo.