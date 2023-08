Altro tornado nel calcio italiano, si dimette

Ancora una volta arriva un altro tornado nel calcio italiano: ecco chi si dimette dopo quanto accaduto, almeno secondo le ultime indiscrezioni…

In questi giorni la Nazionale italiana sta subendo una drastica rivoluzione, e sono previsti nuovi sconvolgimenti nei prossimi giorni. Non solo tra gli arrivi, anche sul fronte partenze vi sono da registrare alcuni nomi.

Le dimissioni da parte di Roberto Mancini fanno ancora discutere per le tempistiche e le modalità con cui sono arrivate. Dopo un 2021 indimenticabile per gli azzurri, la mancata partecipazione al Mondiale del 2022 ha portato ad un drastico fallimento del nostro movimento calcistico.

Dopo il clamoroso ko di Palermo contro la Macedonia, vertici federali e tecnici erano rimasti al loro posto. A distanza di oltre un anno, però, il Presidente della Figc, vale a dire Gabriele Gravina, ha ritoccato in modo sensibile lo staff del CT.

E questo, stando alle stesse parole dell’ormai ex commissario tecnico jesino, è stato inaccettabile. Anche a causa delle scelte relative allo staff, infatti, l’allenatore ha deciso di lasciare il proprio incarico. Ed è stato seguito a ruota da un altro personaggio molto influente in Federazione.

Si dimette! Ultim’ora choc in Italia

Quel gruppo intorno a Roberto Mancini, già provato per la perdita di Gianluca Vialli in seguito alla prematura morte di quest’ultimo, avvenuta lo scorso gennaio, si era dissolto tra addii e risistemazione da altre parti. Insieme all’allenatore era rimasto soltanto Fausto Salsano.

Un insieme di collaboratori e grandi amici cresciuto ai tempi storici della Sampdoria, ma destinato a ridursi in modo sensibile, ha scatenato lo stesso selezionatore, il quale ha poi rivelato di non essere più in sintonia con Gravina. Da qui l’inevitabile decisione di dimettersi. Ma non sarà l’ultimo addio in chiave azzurra.

In attesa di capire chi possa essere il suo sostituto, con Luciano Spalletti che rimane sempre il preferito dalla Federazione, un altro nome importante sembra destinato a lasciare l’Italia. Si tratta di Gabriele Oriali, attuale Team Manager dei campioni d’Europa.

Arrivato con Antonio Conte nel 2014 e poi confermato con Ventura e Mancini, secondo quanto trapela da Il Corriere dello Sport, l’ex dirigente e calciatore dell’Inter starebbe pensando di lasciare il suo incarico in seguito agli ultimi avvenimenti.

Nonostante il contratto con l’Italia scada nel 2026, anno in cui verranno disputati i Mondiali in Messico, Canada e Stati Uniti, Lele Oriali sembrerebbe destinato a lasciare. A quel punto bisognerebbe trovare un nuovo Team Manager, per un calcio italiano in pieno caos, quando manca sempre meno ai prossimi incontri: il 9 settembre è prevista la prima gara di qualificazione agli Europei, l’avversario sarà la Macedonia del Nord in trasferta, ma buona parte dello staff tecnico, dopo gli arrivi di Buffon e Barzagli, è ancora da definire.