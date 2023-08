Colpo ‘in casa’: Juventus, che affare

La Juventus cerca di mettere a segno gli ultimi colpi di mercato, ma il più importante lo ha già assestato. Quale?

È iniziato il conto alla rovescia e il mercato è in attesa. Attende il tanto sospirato colpo della Juventus e magari anche più di uno. La società bianconera ha già compiuto diverse operazioni in uscita, ma soltanto un nuovo ingresso ha fin qui caratterizzato il mercato a firma di Cristiano Giuntoli.

Il problema è che le uscite devono finanziare le entrate, ma non soltanto. Non è tutto lì, o perlomeno non è soltanto lì, il mercato della Juventus. La dolente stagione passata è stata contrassegnata da un numero impressionante di infortuni. Due lungodegenti hanno condizionato, in negativo, con le loro assenze, quello che è accaduto nello scorso campionato.

Il primo è senza dubbio Federico Chiesa. L’infortunio patito all’inizio del 2022 ha di fatto condizionato due annate. L’inizio della nuova stagione lo ha visto presente fin dal primo giorno del raduno. Una preparazione iniziata insieme agli altri compagni con la regolarità necessaria ed i risultati concreti si sono già visti nelle prime amichevoli.

Le parole di Massimiliano Allegri a riguardo sono state molto chiare quando, parlando del suo attaccante, ha detto che ha “una gamba diversa rispetto allo scorso anno“. La Juventus ha atteso le risposte riguardo le condizioni fisiche di Chiesa perché avrebbero potuto condizionare le successive scelte di mercato così come ha atteso, impazientemente, quelle che hanno riguardato Paul Pogba.

Juventus, che affare

È arrivato lo scorso anno come la prima volta. A parametro zero dal Manchester United. La prima volta aveva vent’anni, la seconda trenta. In dieci anni tante altre partite giocate, tante altre partite saltate per diversi infortuni. Un rischio calcolato il suo acquisto, ma non si sa bene fino a che punto. Paul Pogba è stato una scommessa andata male. Il primo anno.

In questa stagione il fuoriclasse francese è arrivato alla Continassa una settimana prima dei suoi compagni. Ha voglia di recuperare in fretta. Ha soprattutto voglia di ricompensare l’effetto, la fiducia della società e dei tifosi.

Ma una settimana non può certo bastare e pertanto ha continuato con il suo lavoro differenziato, saltando alcune delle prime amichevoli, fino al test contro l’Alessandria di pochi giorni fa. Pogba si è rivisto in campo e, soprattutto, lo si è rivisto in buone condizioni.

Il lavoro svolto fin qui sta dando i suoi frutti che potrebbero addirittura portare ad una sua convocazione per le partite che daranno il via a questo campionato, magari anche con un ruolo di primo piano. Sarebbe il segno che tutto sta procedendo al meglio e la Juventus potrebbe finalmente presentare il suo grande colpo di mercato.