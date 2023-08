Salernitana, si accende il mercato: 4 colpi in arrivo

Sprint Salernitana sul mercato: quattro trattative ad un passo dalla chiusura e due nuove idee suggestive. Paulo Sousa può sorridere.

Poche parole ma precise, destinate ad aprire un dibattito e confermate poi da ciò che si è visto in campo. Paulo Sousa non le ha mandate a dire e con eleganza ha sollevato un problema non da poco.

“Ho un numero ridotto di calciatori – ha ammesso il tecnico alla vigilia della sfida di Coppa Italia con la Ternana – e questo fattore mi costringe a gestire gli uomini con difficoltà”. Una sorta di sos lanciato al club, che ha poi incassato un altro messaggio inequivocabile quando il portoghese ha chiarito che “le difficoltà sono evidenti, e anche la società sa già tutto”.

Proprio in Coppa Paulo Sousa ha dovuto fare gli straordinari, e i suoi uomini con lui. Panchina corta, molti giovani, alcuni elementi fuori ruolo. Che la Salernitana sia un progetto in embrione, con basi solidissime ma anche tanto lavoro da fare sul mercato, è un dato ormai chiaro. Lo sa bene Paulo Sousa, fin da quando De Laurentiis ha sondato il terreno prima di affidarsi a Rudi Garcia.

L’allenatore però a Salerno è molto apprezzato, lavora in sintonia con presidente e dirigenti, è innamorato della città e non ha voluto sollevare un polverone. La sua richiesta di rinforzi, seppur avanzata con il consueto garbo, con il tempo che stringe e tante pedine già prelevate da altre squadre, ha dato la scossa alla Salernitana, pronta ad ufficializzare 4 colpi di mercato.

Paulo Sousa sorride: 4 grandi rinforzi in arrivo e due nuovi obiettivi

L’attesa è finita, il mercato si sblocca e nonostante l’esordio in campionato ormai alle porte, Paulo Sousa può finalmente costruire una squadra nuova. Il club è pronto ad ufficializzare 4 rinforzi, due dei quali sarebbero in arrivo da Torino.

Pare infatti che sia pronto un posto nello spogliatoio dei campani per Matias Soulé e per Facundo Gonzalez. Un attaccante e un difensore che nell’idea dell’allenatore potrebbero essere titolari, soprattutto alla luce di un modulo destinato ad esaltare le caratteristiche di entrambi.

Morgan De Sanctis e Iervolino però non vorrebbero fermarsi e hanno in mano altri due calciatori. Mateusz Legowski è già arrivato dal Pogon Szczecin. E non è l’unico colpo a centrocampo. Dal San Lorenzo dovrebbe infatti arrivare il talentuoso Agustin Martegani. Il classe 2000 sarà fondamentale per le sue caratteristiche, che gli consentono di muoversi da centrale in mediana ma anche da trequartista e da esterno offensivo. Intanto, con Legowski è arrivato a Salerno ufficialmente nelle scorse ore anche l’attaccante giamaicano Trivante Stewart, una scommessa esotica che incuriosisce i tifosi.

Altre due trattative starebbero invece prendendo la giusta direzione. De Sanctis spinge per chiudere con il Leeds l’arrivo di Leo Hjelde, classe 2003, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Resta i piedi anche il dialogo con Mohamed Bayo, di proprietà del Lille. Le 18 reti in 59 presenze in Ligue 1 stuzzicano De Sanctis, che fiuta un gran colpo. Ore di grande attesa quindi, Paulo Sousa in pochi giorni potrebbe avere in mano un gruppo tutto nuovo a plasmare.