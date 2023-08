Accordo raggiunto, la Juventus vende anche Szczesny

La Juventus vende anche Szczesny. Nel momento in cui il mercato dei bianconeri entra nel vivo ecco la clamorosa novità sul numero uno polacco.

Non si vive soltanto di Dusan Vlahovic dalle parti della Continassa. Il mercato della Juventus, guidato da Cristiano Giuntoli, è atteso da due settimane di fuoco e non certo per l’arrivo dell’anticiclone Nerone.

Se è ormai accertato che prima di acquistare occorre cedere non è detto che le priorità assolute, in uscita, debbano essere rappresentate necessariamente da Dusan Vlahovic o Federico Chiesa.

La volontà da parte della Juventus di acquisire le prestazioni di Domenico Berardi del Sassuolo possono anche nascere dal progetto di creare un tridente niente male composto proprio dall’esterno calabrese accanto al duo Vlahovic-Chiesa. Non va dimenticato che da questa stagione è entrato nello staff di Massimiliano Allegri un profilo come Francesco Magnanelli, ex Sassuolo, che sembra già aver influenzato con le sue idee il tecnico di Livorno.

In una Juventus in continua evoluzione possono, e potranno, essere anche altri i nomi importanti sacrificabili per questioni di bilancio da risanare e di un mercato da approntare. In una trattativa economicamente interessante potrebbe rientrare anche il numero uno bianconero: Wojciech Szczesny.

La Juventus vende anche Szczesny

Il bilancio non si risistema soltanto attraverso le cessioni a tappeto ma anche tagliando, il più possibile, il monte ingaggi. Szczesny, da questo punto di vista, è da tempo attenzionato dagli uomini di mercato bianconeri, Giuntoli e Manna.

Il 33enne portiere polacco ha un contratto in essere con la Juventus la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2025. Il suo ingaggio è pari a 6,5 milioni di euro netti annui. L’insider del mercato bianconero, Enganche, ha parlato di un accordo raggiunto tra il Bayern Monaco e il numero uno della nazionale polacca sulla base di 11 milioni di euro annui lordi. A quel punto mancherebbe soltanto l’accordo tra i bavaresi e la Juventus.

La società bianconera non si opporrebbe dal momento che l’eventuale cessione di Szczesny permetterebbe un buon incasso, con tanto di plusvalenza, nonché l’affrancamento da un oneroso ingaggio. In una stagione in cui la Juventus avrà a disposizione soltanto due competizioni, Mattia Perin può dare le più ampie garanzie. L’estremo difensore di Latina potrebbe poi essere affiancato dal giovane Marco Carnesecchi dell’Atalanta, uno dei migliori prospetti nel ruolo.

Anche se, va detto, nella giornata del 17 agosto sono arrivate delle parole d’amore, da parte del portiere polacco, che sembrano far crollare ogni ipotesi di cessione in vista. Szczesny ha dichiarato di aver rifiutato senza alcuna remora l’Arabia, e a questo punto anche la pista bavarese, se motivata solo da questioni economiche, perderebbe forza.

Insomma, in un mercato come quello bianconero, che ancora sembra in fase di lancio, tutto può davvero accadere. Rimangono, però, soltanto due settimane per riuscire ad individuare il progetto tecnico perseguito dalla nuova Juventus. Il primo firmato da Cristiano Giuntoli.