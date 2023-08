David in Serie A: una big beffa Juve e Napoli

Il calciomercato si avvia alla conclusione, ma il futuro di David è ancora tutto da decidere. Juventus e Napoli ci pensano e presto scioglieranno i dubbi.

Ultime settimane di calciomercato e ancora diverse trattative che devono entrare nel vivo. Sicuramente i ragionamenti sono in corso e le decisioni saranno prese solamente a ridosso della chiusura considerando che molte operazioni quasi certamente entreranno nel vivo a breve.

Tra i possibili colpi last minute in Serie A c’è anche Jonathan David. Una big lo ha messo come obiettivo di calciomercato e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

Calciomercato: colpo David in Serie A, ecco con chi firma

Jonathan David è un obiettivo importante per le squadre di Serie A anche se il Lille, almeno per il momento, non ha nessuna intenzione di privarsi del suo calciatore. Sono in corso comunque tutti i ragionamenti del caso e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro. Sarà decisiva la volontà del diretto interessato e quindi non si può escludere una accelerazione negli ultimi giorni della sessione estiva. Ancora tutto può succedere e vedremo alla fine quali saranno le decisioni.

Stando alle ultime indiscrezioni de Il Romanista, tra gli obiettivi della Roma per l’attacco in questo calciomercato c’è anche David. Il problema è rappresentato dalla richiesta del Lille, assolutamente molto alta rispetto alle casse del club giallorosso. Ma tutto può ancora succedere e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Sicuramente nelle prossime settimane avremo un quadro più chiaro in questo senso e non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per capire se ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca di una trattativa che fa sognare in grande i tifosi giallorossi.

La Roma valuta il profilo di David per rinforzare il reparto offensivo in questo calciomercato. Si tratta di un profilo molto cercato e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro. Come detto in precedenza, si tratta di un nome molto cercato e quindi bisognerà capire quali saranno le decisioni da parte della dirigenza e dello stesso giocatore.