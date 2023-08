Chiara Frattesi in bikini: Ferragosto è bollente

La sorella del centrocampista dell’Inter si presenta alla grande sui social: Ferragosto davvero bollente per lei.

Sempre più alta l’attesa dei tifosi dell’Inter per la prima giornata di Serie A nella quale la ‘Beneamata’ affronterà il Monza di Palladino. Sarà l’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti nerazzurri, da Marcus Thuram a Juan Cuadrado fino a Davide Frattesi, di sicuro uno dei colpi più importanti dell’estate.

Il centrocampista probabilmente scenderà in campo da titolare. Ha dimostrato a Simone Inzaghi, tramite un ottimo pre-campionato condito tra l’altro da diverse reti, di essere già entrato nei suoi meccanismi. Frattesi farà di tutto per diventare subito protagonista con la nuova maglia ma nel frattempo non è l’unico in famiglia che sta avendo un grande successo.

Anche la sorella minore Chiara sta compiendo un salto di qualità pazzesco nell’ultimo periodo tramite numeri di rilievo raggiunti sui social e in generale su internet. Chiaramente la giovane Frattesi possiede tutte le qualità, sia estetiche che professionali, per farsi un nome nel mondo dei social e in quello della moda.

La sorella del talentuoso centrocampista scuola Roma è cresciuta anche lei nella Capitale intrecciando un legame speciale proprio con Davide. Nel corso degli anni è diventata una ragazza splendida tanto da risultare protagonista in diversi concorsi di bellezza: oltre a possedere un fisico longilineo, Chiara ha due occhi chiari e profondi che la rendono unica nell’attuale panorama italiano.

Chiara Frattesi: Ferragosto bollente in bikini

Mentre il fratello si allena con i suoi nuovi compagni, Chiara si gode le vacanze estive, compresa la giornata di Ferragosto. Un ottimo modo per dare sfoggio delle proprie qualità estetiche che la rendono sempre più popolare: finora ha racimolato più di 57mila seguaci su Instagram, ma nulla esclude che nelle prossime settimane possa aumentare ancora di più i propri numeri.

In uno degli ultimi post pubblicati dalla ragazza, datato come detto 15 agosto, si vede lei in primo piano indossare bikini e vestaglia completamente in bianco. A spiccare sono le sue forme decisamente generose e che sono state al centro dei commenti dei suoi fan. Inutile sottolineare per l’ennesima volta la bellezza della sorella di Frattesi, ma sta di fatto che ci troviamo di fronte a una futura stellina del mondo della moda.

E ora che Davide si è trasferito a Milano per motivi evidentemente professionali, Chiara lo potrebbe seguire nella città leader del suo campo di riferimento. Per ora si tratta solo di un’ipotesi, ma una cosa è certa: di lei ne sentiremo parlare ancora a lungo.