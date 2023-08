C’è l’ok per il Napoli, strappato a mezza Serie A

Il Napoli continua la sua campagna acquisti e prova a chiudere un altro colpo: quasi chiusa per un big strappato a tante concorrenti in Serie A.

Il calciomercato è giunto al suo momento di massima attività, e questo vale ancora di più per il Napoli. I campioni d’Italia in carica, infatti, dopo una sessione di apparente immobilismo, caratterizzata dagli addii di figure fondamentali quali l’allenatore Luciano Spalletti, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il miglior difensore dell’ultimo campionato di Serie A Kim Min-jae, hanno messo a segno tanti colpi uno dopo l’altro.

Proprio quando la protesta dei tifosi si faceva più veemente, il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis ha piazzato i primi acquisti, riportando entusiasmo e curiosità alla piazza.

Il difensore brasiliano Natan e il centrocampista svedese Jens Cajuste sono calciatori molto interessanti, che possono dare un contributo sia per il presente che per il futuro, e sembra ormai definito anche l’arrivo dello spagnolo Gabri Veiga, jolly del centrocampo che ha già dimostrato le sue grandissime qualità e rinforzerà ulteriormente il reparto.

Ma il mercato azzurro potrebbe non essere finito qui. De Laurentiis ha infatti in canna ancora un colpo importante da poter regalare al suo nuovo allenatore, Rudi Garcia. Un acquisto difficile, ma ancora possibile, nonostante le esose richieste del club di appartenenza.

Napoli, continua l’assalto a Koopmeiners: nuova offerta per strapparlo alle concorrenti

L’ultimo nome entrato nei radar della squadra azzurra, che potrebbe costituire la proverbiale ciliegina sulla torta del mercato partenopeo, è quello di Teun Koopmeiners, centrocampista in forza all’Atalanta, impostosi negli ultimi anni come uno dei migliori del campionato nel proprio ruolo. L’olandese è un giocatore estremamente duttile, che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo e sa farsi valere sia in fase di interdizione, grazie ad un fisico importante, che di regia, essendo in possesso di piedi estremamente educati.

La sua abilità nel tiro, specialmente da fuori area, lo rende pericolosissimo anche in fase offensiva, e gli permette di essere anche un ottimo tiratore di calci piazzati, sia punizioni che rigori, comparendo così spesso nel tabellino dei marcatori. Proprio per questo, il suo profilo è sulla lista di tutte le big del nostro campionato, quali Inter, Juventus e Milan, ma gli azzurri sembrano in vantaggio su tutte le concorrenti.

L’arrivo dell’olandese potrebbe essere legato al futuro di Piotr Zieliński che, nonostante i dietrofront degli ultimi giorni, potrebbe essere presto ceduto all’Al-Ahli, club saudita pronto ad offrire circa 30 milioni di euro ai partenopei e uno stipendio faraonico al giocatore, in scadenza nel 2024. Con questa cessione, il Napoli avrebbe la liquidità necessaria per sferrare l’assalto al numero 7 orobico, che avrebbe già accettato l’offerta di un contratto triennale da circa 3 milioni di euro a stagione.

Per convincere il collega Antonio Percassi, invece, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già preparato la proposta di un prestito oneroso a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro al raggiungimento di determinate condizioni, e una percentuale sulla futura rivendita. Le trattative continuano, ma la Dea non vorrebbe cedere un altro big dopo aver perso già Rasmus Højlund e Jérémie Boga, e chiederebbe una cifra molto più alta, tra i 50 e i 60 milioni.