Tonali, il gesto all’esordio lascia increduli: lo hanno visto tutti

L’esordio di Sandro Tonali ha fatto impazzire i tifosi del Newcastle, che gli hanno riservato una magnifica standing ovation.

Il Newcastle all’esordio in questa stagione di Premier League ha battuto 5-1 l’Aston Villa. Una splendida prestazione dei ragazzi di Eddie Howe, che giocheranno anche la Champions, presentandosi però alla fase a gironi in quarta fascia.

Una delle mine vaganti maggiormente da temere, vista anche la loro sessione di mercato. Oltre 150 milioni di euro spesi, con gli arrivi di Tonali, Barnes, Livramento e Minteh. Quattro giocatori che hanno alzato la qualità di una rosa che sembra non aver perso granché dalla cessione di Saint-Maximin all’Al-Ahli.

Ed è chiaro che gli occhi dei tifosi italiani – e perché no, soprattutto rossoneri – erano puntati al debutto su Sandro Tonali. Anche se indugiando un po’, ha accettato l’offerta da 8 milioni di euro a stagione del Newcastle, che ha fruttato circa 80 milioni al Milan. Soldi con cui i rossoneri hanno complessivamente rifatto la squadra.

Un’operazione che sembra aver portato benefici a chiunque, con il Milan che ha potuto rivoluzionare il centrocampo, il Newcastle che ha trovato un campione e Tonali che è andato a giocare in Premier League, il miglior campionato al mondo. Il bel gioco di Howe evidentemente fa bene al centrocampista italiano, andato subito a segno nel suo match d’esordio contro l’Aston Villa.

L’ammonizione più bella di Tonali

Lo splendido inserimento di Tonali è valso il momentaneo 1-0 per i Magpies su assist di Gordon. Si è così scrollato di dosso tutte le critiche per il costo del cartellino e ha messo la parola fine anche a chi credeva alla sua infelicità per il trasferimento a Newcastle.

Proprio il club inglese ha preso in giro i detrattori con un tweet, scrivendo sul proprio account ufficiale: “Non vuole neanche essere qui“. Oltre al gol, la prestazione di Tonali è stata di altissimo livello, con il 100% dei contrasti vinti e l’88,7% di precisione dei passaggi. I ritmi veloci della Premier non hanno fatto altro che esaltare le qualità dell’ex centrocampista del Milan, con Howe che ha anche voluto concedergli la standing ovation di St. James’ Park.

Al 92′ Tonali è uscito per far posto a Anderson e Howe, mentre il centrocampista italiano stava lasciando il terreno di gioco, gli ha fatto cenno di restare più tempo in campo per ricambiare il saluto del pubblico.

L’arbitro, nonostante la partita fosse sul 5-1, non ha voluto sentire ragioni e ha estratto il cartellino giallo per perdita di tempo. Un’ammonizione evitabile, certo, ma forse la più bella della carriera di Tonali, che vive un nuovo capitolo. Un capitolo iniziato sicuramente con il piede giusto.