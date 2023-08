Sorpresa Juve, il campione può tornare nel club: tifosi spiazzati

Sorpresa Juve, il campione può tornare. Nella giornata dedicata alle gite fuoriporta sono arrivate parole che i tifosi della Juve non dimenticheranno.

Chissà in quanti lo avranno invidiato. Un giornalista, scrittore, regista ma anche importante uomo politico, juventino da sempre, che si siede accanto ad una leggenda della Juventus e con lui imbastisce una chiacchierata che è ben più di un’intervista.

Hanno la stessa età, li dividono soltanto due settimane. Il nostro protagonista è nato il 21 giugno. Walter Veltroni, invece, è nato il 3 luglio. L’anno è il medesimo: 1955. Due esistenze completamente diverse, ambiti di lavoro completamente diversi, caratteri completamente diversi. O forse no. Sicuramente le loro vite hanno un filo bicromatico che le unisce e quei colori sono stati, sono e saranno sempre, il bianco ed il nero.

Nella vita di Walter Veltroni la Juventus ha rappresentato la passione, la medesima provata per la politica, per il cinema o la musica. Per il nostro protagonista la Juventus è stata la svolta, non soltanto di una carriera professionale ma della vita tutta. Nell’intervista traspare tutto questo e tutti i sentimenti che hanno ruotato, e continuano a ruotare, attorno a questa indicibile passione.

Felicità, tristezza, malinconia, nostalgia. È sempre bello leggere le parole, mai banali, né superficiali, di Michel Platini. Un ex presidente della UEFA rimasto nel cuore di tutti gli appassionati di calcio. Soprattutto se juventini.

Basta nominarlo e nei tifosi della Juventus inizia a muoversi qualcosa. Dentro. Qualcosa di non facilmente descrivibile poiché è un insieme caotico di emozioni che si mescolano ad immagini, parole, ricordi. Michel Platini ha parlato di tante cose nell’intervista rilasciata a Walter Veltroni per il Corriere della Sera. Ricordi, ma non soltanto. Emozioni, tante.

Il pensiero a quei cinque anni, dal 1982 al 1987, che hanno cambiato la sua vita e quella di milioni di tifosi della Juventus. Il ricordo commosso di chi se n’è andato via troppo presto, come Paolo Rossi: “Paolo era davvero una brava, bella persona. Con lui si poteva parlare di tutto. Io gli rubavo le sigarette, lui si arrabbiava moltissimo“. Queste le parole de Le Roi, riportate da open.online.

E poi l’Avvocato Gianni Agnelli: “È lui che mi ha voluto. Credo di averlo reso orgoglioso. E questo fa felice me“. In una Juventus che sta cambiando profondamente pelle e volti, in tanti hanno sognato che Michel Platini potesse diventare il nuovo presidente della nuova Juventus.

Alla domanda diretta di Veltroni, la risposta dell’ex fuoriclasse di Joeuf è secca e non lascia dubbi: “Nessuno me lo ha mai chiesto…“. Chissà cosa avrà pensato John Elkann leggendo tale risposta da parte della più grande infatuazione calcistica di suo nonno Gianni.

L’Avvocato l’ha portato alla Juventus “per un pezzo di pane“, l’amministratore delegato di EXOR, il vero numero uno della Juventus, potrebbe riportarlo a Torino assegnandogli la carica più prestigiosa. Il prezzo del pane è decisamente aumentato, ma chi meglio di Roi Michel potrebbe ricoprire tale incarico?