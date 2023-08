Donnarumma alla Juve, ci risiamo: tutta la verità

Donnarumma alla Juve, ecco che rispunta l’ipotesi di mercato. Quante possibilità ci sono che il portiere della nazionale vesta Juventus?

Prima o poi Gianluigi Donnarumma indosserà la maglia della Juventus. Una speranza per molti tifosi motivata anche dal desiderio di non vedere più, ad ogni sessione di mercato, rilanciata questa annosa ipotesi.

Che il portierone di Castellammare di Stabia sia da sempre stimato dalle parti della Continassa è cosa risaputa, così com’è risaputo come la Juventus abbia cercato di portarlo a Torino prima del suo milionario passaggio, in termini di ingaggio, al PSG . In questa sessione di mercato la società bianconera e Cristiano Giuntoli stanno facendo delle valutazioni riguardo l’attuale numero uno della Juventus, Szczesny. E questo in qualche modo riaccende le speranze dei tifosi.

Nel maxi piano di risanamento del bilancio, pianificato dalla nuova dirigenza bianconera, su input diretto di John Elkann, sono previsti cessioni e tagli al monte-ingaggi. Il portiere della nazionale polacca ha un contratto in essere con la società bianconera con scadenza 30 giugno 2025. Ingaggio pari a 6,5 milioni di euro netti annui.

Nella stagione che non vedrà la Juventus protagonista nelle competizioni europee due portieri di valore, come Szczesny e Perin, possono rappresentare un lusso eccessivo, soprattutto in un periodo di necessari tagli alle spese. Per questo la Juventus ha valutato, e sta continuando a valutare, l’ipotesi di cedere il nazionale polacco, per poter incassare una buona cifra, tra i 12 e i 15 milioni di euro, realizzare una plusvalenza e, in più, affrancarsi da un ingaggio pesante.

Donnarumma alla Juve, sogno o realtà?

Le continue voci riguardanti un possibile, o addirittura probabile, passaggio di Donnarumma alla Juventus sono anche alimentate dalla presa d’atto del fatto che fin qui la sua esperienza parigina sia stata tutt’altro che entusiasmante.

Il portierone napoletano, classe 1999, ha un contratto con il PSG che scadrà il 30 giugno 2026. Il suo ingaggio è faraonico, 10 milioni di euro annui tra parte fissa e variabile, come ci ricorda calcioefinanza.it. Ingaggio decisamente proibitivo per la Juventus che cerca di cedere il suo numero uno dallo stipendio pari a 2/3 rispetto a quello percepito a Parigi da Donnarumma.

Non è certo trascurabile poi anche il costo del cartellino del portiere campano. Il PSG tratterebbe volentieri la sua cessione ma ad una cifra non inferiore ai 40–45 milioni di euro.

Pertanto, al momento, Donnarumma non è altro che una suggestione lanciata dal mercato in corso e niente più. Inoltre Szczesny, dal canto suo, continua a confermare la sua ferma volontà di rimanere in maglia bianconera. Pertanto la questione, al momento, non sembra porsi. Anche se, si sa, nel calcio tutto è possibile.