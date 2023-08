Real Madrid: scelto il sostituto di Eder Militao

La Casa Blanca ha deciso la strada da prendere per sostituire il lungodegente Eder Militao: arriva il nome che non ti aspetti.

Attualmente a Madrid nessuno si aspetta il clamoroso annuncio – che sarebbe nelle corde del presidentissimo Florentino, abituato ai colpi di teatro – dell’arrivo di Kylian Mbappé. Ai tifosi del Real Madrid, allo stato attuale, basterebbe una profezia che garantisca loro che nessun altro big si lesioni il crociato.

Già, perché quanto accaduto al club merengue prima e durante la gara d’esordio in campionato, rasenta l’inverosimile. In allenamento, due giorni prima della gara contro il Bilbao, Thibaut Courtois si è accasciato dolorante a terra: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro la cruda diagnosi.

Digerita la successiva notizia che vorrebbe sostanzialmente già finita la stagione dello straordinario portiere belga, ecco arrivare un’altra tegola. Proprio durate il match coi baschi Eder Militao, colonna della retroguardia dei Blancos, ha subìto incredibilmente lo stesso infortunio. Al medesimo arto sinistro, poi. Una sorta di maledizione.

Coi club italiani che già iniziavano a preoccuparsi per la possibile caccia ai sostituti che qualcuno aveva garantito sarebbe stata aperta in Italia – Maignan, Szczensy e Bremer erano stati indicati come papabili eredi delle due stelle ferme ai box tutto l’anno – il Real ha fatto scelte diverse.

Sia per il portiere – è stato ingaggiato Kepa – che, stando a quanto riferisce l’edizione online di As, per il difensore centrale. Il club si è infatti fiondato su un colpo a sorpresa voluto dal mister Ancelotti.

Ancelotti vara la linea ‘low cost’: ecco l’erede di Militao

Scampato un pericolo – quello che Ancelotti potesse bussare alla Continassa per il portiere polacco – in casa Juve tutti temevano che poi arrivasse l’assalto per l’ex difensore del Torino. Invece anche stavolta, un po’ a sorpresa, il Real ha battuto una strada differente.

Che magari sarebbe stata tipica del Barcellona, ma che stavolta è stata fatta propria anche dalla Casa Blanca. Il tecnico merengue avrebbe dato infatti l’assenso per promuovere dalla Cantera un giovane di belle speranze che entrerà a pieno titolo nelle sue rotazioni difensive.

Direttamente dal Real Castilla, la squadra B del Madrid, il classe 2003 nativo di Casablanca ma di nazionalità spagnola Marvel, è pronto a fare il suo ingresso nella rosa de Los Galacticos. Mancino, buona predisposizione anche a sganciarsi per impostare, grande personalità, il 20enne è un pupillo dell’allenatore di Reggiolo.

Questa ulteriore soluzione non troppo onerosa – si era fatto anche il nome di Pavard, che però costa ancora almeno 30 milioni – rafforza l’idea che Florentino stia tenendo in cassaforte tutto il cash. L’obiettivo per gennaio, del resto, è più che chiaro. Portare a Madrid, con 6 mesi di anticipo, un certo Kylian Mbappé. Per il quale bisognerà dare fondo a tutte le risorse.